لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا مۆدێلێكی دیموكراسی ناوازەمان بۆ پێكەوە ژیان دروست كردوە

ساڵح موسلیم، ئەمڕۆ پێنجشەممە لە كۆنفرانسی هاوپەیمانی سۆشیال دیموكراتی وڵاتانی عەرەبی لە سلێمانی ڕایگەیاند: "لە رۆژئاوای كوردستان ئەزموونێكی ناوازەیان هەیە. توانیویانە بەگری لە پرۆژەكەیان بكەن، بۆ ئەوەش سوودیان لە فەلسەفەی عەبدوڵا ئۆجەلان وەرگرتووە.
ناوبراو ئاماژەی بەوش کرد: لەگەڵ هەموو ئەو گەمارۆ و هێرشانەی كراوەتە سەر ژێرخانی ناوچەكانیان لەلایەن توركیاوە، بەڵام بە یەكێتی و یەكگرتوییان خۆڕاگرن. دەیانەوێت هاوبەشی ڕاستەقینەبن لە ڕەنگرێژكردنی ئایندەی سووریا.
ساڵح موسلیم ئەوەشی خستەڕوو، ئەو نا ناوەندییەی كە داوای دەكەن، دەكرێت پرۆژەی ئاشتی بێت بۆ سووریا و ناوچەكەش. هەروەها ئەوانیش هەموو شێوازەكانی ئەو كۆمەڵكوژیانەیان بینیوە كە ڕووبەڕووی فەلەستینیەكان بوەتەوە.
Your Comment