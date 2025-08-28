سەرۆککۆماری عێراق و بافڵ تاڵەبانی کۆ بوونەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی یەکێتی ڕایگەیاند: بافڵ جەلال تاڵەبانی ڕۆژی چوارشەممە ۲۷ ئابی ۲۰۲۵ پێشوازی لە دوکتور جەماڵ ڕەشید کرد لە بارەگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە سلێمانی.

لەم کۆبوونەوەدا هەروەها قوباد تاڵەبانی و دەرباز کوسرەت ڕەسووڵ، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی بەشدار بوون، و سەبارەت بە پێشهات و گۆڕانکارییە سیاسیی و ئەمنییەکانی وڵات و ناوچەکە گفتوگۆیان کرد.

هەروەها جەخت لە چارەسەر کردنی هەموو ئەو ئاستەنگانە کرا کە ڕێگیر بوون لە ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و پابەندبوونی هەرێمی کوردستان و عێراق لە سەر ڕێککەوتنەکان بە پێویست زانرا.

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانی وێڕای دەربڕینی پێزانینی خۆی بۆ ڕۆڵ و هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆککومار لە نزیک کردنی دیدگاکان، جارێکی دیکە جەختی کردەوە: "یەکێتیی نیشتمانی لەسەر هەڵوێستەکەی وەستاوە بۆ ئەوەی چیتر ژیانی خەڵک نەخرێتە مەترسییەوە.»