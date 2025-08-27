۱۸ کوردی ئەندامی یەکێتی و پارتی لە لیستی باڵیۆزەکانی عێراقدان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، لە كۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەیدا لیستی باڵیۆزەكانی عێراقی بەكۆی دەنگ پەسەندكرد و محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانیش ستایشی یەکلاکردنەوەی ئەو پرسەی كرد کە ساڵانێکە هەڵپەسێردراوە و لە ساڵی ۲۰۰۹"ـەوە تا ئێستا هیچ دەنگێک لەسەر پۆستی باڵیۆزایەتی نەدراوە.



سوودانی لە ڕاگەیەندراوێكدا، لەسەر گرنگی ئەوەکردەوە کە باڵێوزەکان ئەرکەکانیان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەن لە نوێنەرایەتی کردنی عێراق لە دەرەوەی وڵات و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و گرنگیدان بە عێراقییەکان لەو وڵاتانەی کە تێیدا خزمەت دەکەن.

سوودانی دەشڵێت: "ئەم هەنگاوە توانای دامەزراوەی دیپلۆماسی بەرز دەکاتەوە بۆ بەجێگەیاندنی ڕۆڵی خۆی کە لە دەستوور و یاسا کارپێکراوەکاندا هاتووە، بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندییە گشتییەکانی گەلە بەڕێزەکەمان".

لیستە لە ۹۳ پۆستی باڵیۆز پێكدێت

ئەو لیستە كە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەندی كردوە لە ۹۳ پۆستی باڵیۆز پێكدێت و بەشێكیان وەک ڕاوێژكار یان لە فەرمانگەكانی وەزارەتی دەرەوەی عێراق كاردەكەن و بەشێكی دیكەش دەبنە باڵیۆزی عێراق لە وڵاتانی دیكە.

لە دابەشبوون بە گوێرەی پێکهاتەکان، زۆرترین پشک بەر پێکهاتەی شیعە کەوتووە و ئەوان ۴۹ باڵیۆزیان بەركەوتووە کە نیوە زیاترە، هەروها پێکهاتەی سوننە ۲۳ باڵیۆزی بەركەوتووە و كوردیش ۱۸ باڵیۆز. کریستیانەکان ۲ باڵیۆزیان دەبێ و کوردانی ئێزدی و سابیئەی مەندائی هەریەکەیان یەک باڵیۆزیان بەرکەوتووە.

كاندیدێكی دیکەی کوردیش لەسەر پشکی پارتی تەقەدوم دەبنە باڵیۆز، کە ئەوە پشکی کورد بەشێوەیەکی نافەرمی زیاد دەکات بۆ ۱۹ باڵیۆز.

باڵیۆزە نوێیە کوردەکان بریتین لە:

۱- سەلوان رەشید شنگالی، دکتۆرا لە یاسا، لە دایکبوی ۱۹۶۶، وەزارەتی دەرەوەی عێراق (پارتی)

۲- بێوان جاسم ئیبراهیم عەبدوڵڵا زاویتەیی، ماستەر لە یاسا، لەدایکبوی ۱۹۷۸، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق (پارتی)

۳- عیماد محەممەد میرزا محەممەد ، ماستەر لە زانستی سیاسی، لەدایکبوی ۱۹۷۱، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (پارتی)

۴- ئامەد عەبدولحەمید محەممەد بۆتانی، بەکالۆریۆس لە یاسا، لەدایکبوی ۱۹۷۵، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (پارتی)

۵- رەوەز مەهدی خۆشناو، بەکالۆریۆس لە پزیشکی، لەدایکبوی ۱۹۷۹، پەرلەمانتاری پێشوتر (پارتی)

۶- ئەشواق نەجمەدین عەباس محەممەد جاف، دکتۆرا لە دەرمانسازی، لەدایکبوی ۱۹۷۲، پەرلەمانتاری پێشوتر (پارتی)

۷- دانا محەممەد جەزا عەلی محەممەد، بەکالۆریۆس لە لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی، لەدایکبوی ۱۹۷۵، پەرلەمانتاری پێشو (پارتی)

۸- برین سەعید تەحسین بەگ، بەکالۆریۆس لە یاسا، لەدایکبوی ۱۹۸۱، دیپلۆماتکار (پارتی)

۹- دلێر دارا تۆفیق فەتحوڵڵا تۆفیق، بەکالۆریۆس لە عەرەبی، لەدایکبوی ۱۹۶۷، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (پارتی)

۱۰- شێرزاد ئەحمەد محەممەد حەسەن جاف، بەکالۆریۆس لە یاسا، لەدایکبوی ۱۹۸۰، راوێژکاری لە وەزارەتی دەرەوە (پارتی)

۱۱- بەریڤان مستەفا ئیبراهیم محەممەد دۆسکی، ماستەر لە وەرگێڕان، لەدایکبوی ۱۹۶۴، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (یەکێتی)

۱۲- محەممەد ئەحمەد حەمەدەمین دزەیی، بەکالۆریۆس لە ئەندازیاری کیمیایی، لەدایکبوی ۱۹۷۶، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (یەکێتی)

۱۳- سەرحەد سەردار عەبدولرەحمان فەتاح، بەکالۆریۆس لە ئەندازیاری شارستانی، لەدایکبوی ۱۹۶۵، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (یەکێتی)

۱۴- جوان ئیحسان فەوزی، دکتۆرا لە زانستی کۆمەڵناسی، لەدایکبوی ۱۹۷۵، پەرلەمانتاری پێشو (یەکێتی)

۱۵- دەرون فەرەیدون عەبدوڵڵا، دکتۆرا لە کارگێڕی، لەدایکبووی ۱۹۸۳، کارمەندی حکوومی (یەکێتی)

۱۶- زانا بێستون عەلی، بەکارلۆس لە زمان، لەدایکبوی ۱۹۸۳، کارمەندی حکومی (یەکێتی)

۱۷- دانا سەعید سۆفی، دکتۆرا لە زانستی کۆمەڵناسی، لەدایکبوی ۱۹۷۱، مامۆستای زانکۆ (یەکێتی)

۱۸- هاوڕێ محەممەد غەریب عەبدولقادر جەلال تاڵەبانی، ماستەر، لەدایکبوی ۱۹۶۹، وەزارەتی دەرەوە (یەکێتی)

۱۹- محەممەد سەمیر عزەت سامی نەقشبەندی، بەکالۆریۆس لە زانستی سیاسی، لەدایکبووی ۱۹۷۵، راوێژکار لە وەزارەتی دەرەوە (کوردە، بەڵام لەسەر لیستی تەقەدومە)