شاندی دەم پارتی سەردانی ئیمراڵی دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵی میزۆپۆتامیا بڵاوی كردەوە: ئەم هەفتەیە شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی کە پێکهاتوون لە پەروین بوڵدان، جێگری سەرۆک پەرلەمانی تورکیا و پەرلەمانتاری شاری وان، مەدحەت سانجار، پەرلەمانتاری ئورفا و فایەق ئۆزگور ئەرۆل، پارێزەر لە نووسینگەی یاسایی سەدە سەردانی دوورگەی ئیمراڵی دەکەن و لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پەکەکە کۆ دەبنەوە.

هاوکات سەردانەکە، یەکەم کۆبوونەوەی نێوان شاندی ئیمراڵی و ئۆجەلان دەبێت لە دوای دامەزراندنی کۆمسیۆنی هاودەنگی نیشتیمانی، برایەتی و دیموکراسی.

ڕۆژنامەکە ڕاشیگەیاندووە، چاوەڕێ دەکرێت ئۆجەلان پەیامەکانی سەبارەت بە کارەکانی کۆمیسیۆن و پرۆسەی چەک دانانی پەکەکە بگەیەنێتە شاندەکە و دواتر بۆ ڕای گشتی بڵاوی بکەنەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە توڵای هاتیمئۆغڵولاری، هاوسەرۆکی دەم پارتی ڕایگەیاندووە، ماوەی مانگێکە هیچ دیدارێک لەگەڵ ئۆجەلان ئەنجام نەدراوە و بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە، بۆیە پێویستە کۆمیسیۆنی پەرلەمان بەبێ دواکەوتن لەگەڵ ناوبراو کۆ ببێتەوە.