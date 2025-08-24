بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی گەلی سووریا دوێنێ شەممە بڵاوی كردهوه، هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی گەل لە پارێزگاکانی سوهیدا، حەسەکە و ڕەققە بەهۆی ئاستەنگە ئەمنیییەکان دواخراوە تاوهكوو كاتێكی گونجاو بۆ ئهوهی هەڵبژاردن له ژینگەیەکی پارێزراو بەڕێوەبچێت.
لە وەڵامدا ئەمڕۆ یەکشەممە ئیدارەی خۆسەر ئاماژەی بهوه كردوه: "ئەوەی پێی دەوترێت هەڵبژاردن تەنها هەنگاوێکی فەرمییە کە مەرجەکانی چارەسەری سیاسی هەمەلایەنە بەدیناهێنێت، ئێمە هەر ڕێوشوێنێک یان بڕیارێک کە بە عەقڵیەتی تاکلایەنە سەپێنرابێت ڕەت دەکەینەوە و خەمی جێبەجێ کردنیان نابین".
ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و نەتەوەیەکگرتووەکان کرد دان بەو هەڵبژاردنانەدا نەنێت کە پێچەوانەی بڕیارنامەی ۲۲۵۴یە.
ئیدارەی خۆسەر جەختی لەوەکردەوە کە چارەسەری لە سووریا پێویستی بە پرۆسەیێکی سیاسی هەمەلایەنە هەیە کە هەموو سوورییەکان تێیدا بەشداربن نەک لە ڕێگەی دووبارەکردنەوەی سیاسەتە کۆنەکانەوە.
Your Comment