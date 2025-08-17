لە مانگی ئەیلوول دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵدەبژێردرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان، بە بۆنەی ۷۹ـەمین ساڵیادی دامەزراندنییەوە، سەردانی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانی کرد، ڤالا فەرید، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان، دوای کۆبوونەوەکە، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "هیوادارین بەپێی ئەوەی لیژنەی دانوستانکاری هەردوولا (پارتی و یەکێتی) لەسەری پێکهاتوون، لە مانگی ئەیلوولدا پەرلەمانی کوردستان کۆ ببێتەوە".

سەبارەت بە کارنامەی یەکەم دانیشتنی پەرلەمان، ڤالا فەرید ڕوونیکردەوە: "یەکەم کاری پەرلەمان ئەوەیە، دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان هەڵبژێردرێت، کە دەستەی سەرۆکایەتیی داهاتوو دەستەیەکی هەمیشەیی دەبێت نەک کاتی".

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی باسی لەوەش کرد، دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی، پەرلەمان دەست بە کارەکانی دیکەی دەکات، لەوانەش پێکهێنانی لیژنە هەمیشەییەکان بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان.