بەبۆنەی ۷۹ ساڵەی دامەزراندنی پارتی؛

بافڵ تاڵەبانی پەیامێک ئاڕاستەی مەسعوود بارزانی دەکات

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بەبۆنەی ۷۹ ساڵەی دامەزراندنی پارتی، پەیامێک ئاڕاستەی مەسعوود بارزانی دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەیامەکەیدا، "پیرۆزبایی گەرم" لە مەسعوود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و نێچیرڤان بارزانی و مەسروور بارزانی، جێگرانی سەرۆکی پارتی و ئەندامان و جەماوەری ئەو حیزبە دەکات.

دەقی پەیامەکەی بافڵ تاڵەبانی:

بەڕێز کاک مەسعوود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان

بەبۆنەی ۷۹ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، پیرۆزبایی گەرم لە بەڕێزتان، جێگرانی سەرۆکی پارتی، سەرکردایەتی، ئەندامان و جەماوەری پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەم و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم.

 جەخت لە هەماهەنگی و تەبایی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان دەکەینەوە، لەپێناو کارکردنی پێکەوەیی و راپەڕاندنی ئەرکە نیشتمانی و چارەنووسسازەکان و بەهێزترکردنی قەوارەکەمان و باشترکردنی ژیانی خەڵکە خۆشەویستەکەمان.

 بافڵ جەلال تاڵەبانی

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

