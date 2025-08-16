١٦ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٠١

بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی بەبۆنەى ۷۹ـیەمین ساڵیادی دامەزرانى حزبەکەوە

بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی بەبۆنەى ۷۹ـیەمین ساڵیادی دامەزرانى حزبەکەوە

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە یادی ۷۹ ساڵەی دامەزرانیدا، داوای یەکڕیزیی ناوخۆیی بۆ پاراستنی دەستکەوتەکان و چارەسەری کێشەکان لەگەڵ بەغدا لە چوارچێوەی دەستووردا دەکات.

دەقی بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان:

جەماوەری کۆڵنەدەری کوردستان

خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان 

پێشمەرگە قارەمانەکان

پارتی دیموکراتی کوردستان، حەفتاونۆ ساڵ لەمەوبەر، لە شازدەی ئابی ساڵی ١٩٤٦، کاتێک تاریکایی ستەم و ڕۆژگاری پڕ دەردەسەری باڵی بەسەر ئەو قۆناغەدا کێشابوو، لە وەچەرخانێکی مێژووییدا، دامەزرا تا ببێتە کانگەی ئومێد و هیوای نەتەوەیەک، هەروەها پارتی وەک پێویستییەکی دیرۆکی کە گوزارشت لە خواست و ویستی ئازادیخوازانەی گەلێک دەکات، بەیانی بوون و هەبوونی خۆی دا بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد پێگەی شایستەی خۆی بە دەست بێنێتەوە، هەر بۆیە قۆڵی خەباتی لێ هەڵماڵی و بووە دەنگی زوڵاڵی رەتکردنەوەی چەوساندنەوە و بندەستی.

 پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکێشیی خەباتێکی نەپساوەی لە پێناو ئازادی گەل و خاک و نیشتمان لە ئەستۆ گرت و لەوساوە تا ئێستا لە سەنگەری پێشەوەی قوربانیدانە و بۆتە ناسنامەی کوردایەتی و قۆناغ لە دوای قۆناغ، بە پێی ھەلومەرج و دەرفەتەکان دەستکەوتگەلێکی فرەلایەنی بۆ گەلی کوردستان بەدەستھێناوە، کە ئەمڕۆ شانازییان پێوە دەکەین.

 پارتی پشتئەستور بە ڕێباز و دنیابینیی (بارزانیی نەمر) و، بە سوود وەرگرتن لە کەلەپووری دێرینی شۆڕشگێڕانەی گەلەکەمان، چوارچێوەیەکی ئینسانی و سەردەمیانەی بۆ کوردایەتی داڕشت و ئاوێتەی کرد بە بەها بەرزەکان و پرنسیپە ئازادیخواز و پێشکەوتووخوازەکانی مرۆڤایەتی، لەسەر ئەو بنەمایانە هێڵە گشتییەکانی بزاڤی ڕزگاریخوازیی کوردی داڕشت و ڕابەڕایەتیی شۆڕشی ئەیلوولی کرد، کە دەستپێکێکی مەزن بوو بۆ بەدەستهێنانی مافەکانمان و داکۆکیکردن لەو مافە ڕەوایانە.

هاووڵاتییانی ئازیزی کوردستان

هەڤاڵان و جەماوەری هێژای پارتیمان

خەباتی نەپساوەی چەکداری و سیاسی و دیپلۆماسی و میدیایی پارتیمان لە قۆناغە جیاجیاکانی تێکۆشانیدا، هەروەها لە شۆڕشەکانی ئەیلوولی مەزن و گوڵان و ڕاپەڕینی ئاداری ١٩٩١دا و ئەو دەستکەوتانەی لەو کاروانە نەپساوەی پڕ سەروەرییەیدا بەدی هاتوون، لەوانە  ڕێککەوتننامەی (١١ی ئادار) و چەسپاندنى سیستمى فیدراڵى لە عێراقدا گەواهیدەری ئەوەن، کە پارتی هێزێک و ڕێکخستنێکی پێشەنگ و پشتئەستوور بووە بە جەماوەر و تێکڕای چین و توێژەکان و پێکهاتە فرە نەتەوەیی و ئایینییە جیاجیاکانی کوردستان، هەروەها بە گیانی کوردایەتی و کوردستانی و کولتووری دیالۆگ و برایەتی و پێکەوەژیان لەسەر ئاستی ناوخۆ و پارچەکانی دیکەی کوردستان کاری کردووە بۆ بەدیهێنانی ئامانجە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان و سەرخستنی دۆزە ڕەواکەمان و دابینکردنی مافەکانمان.

 ئەمڕۆ کە یادی شکۆداری ١٦ی ئابە، پارتی ئەو هەموو پیلان و گەلەکۆمەکیەی لێ کرا، وەک پێشڕەوی کوردایەتیی و کۆڵنەدان، وەک هەمیشە شۆڕەسواری مەیدانە و هەڵوێستە سیاسییە نەگۆڕەکانی و خۆڕاگری مەردانەی لە خاک و مافی گەلی کوردستان، هێندەی دیکە پێگەی لەسەر هەموو ئاستەکان بەهێزتر کردووە و بەرنامە نیشتمانسازی و ئاوەدانخوازییەکەشی جێی ئومێدی جەماوەرە، پتەویی ڕیزەکانی نێوخۆشی وایکردووە بە ئەندازەی ئەو پڕکێشییە سەخت و دژوارانە بێت.

هاووڵاتییان و کوردستانیانی هێژا

پارتیمان، لە ڕوانگەی دڵسۆزی و خەمخۆرییەکی ڕاستەقینە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی ھەرێم و جێبەجێکردنی دەستوور، جگە لە ھەرێم لە چوارچێوەی عێراقیشدا لە پەیوەندی و گفتوگۆی بەردەوامدا بووە تا بەشێوەیەکی ئاشتییانە و لێکتێگەیشتن چارەسەر بۆ کێشەکان بدۆزێتەوە و خەڵکی کوردستانییش بە مووچەخۆرانی خۆڕاگرەوە بە ماف و شایستەکانییان بگەن، بۆیە بە هەموو شێوەیەک پارتی پشتیوانیی لە چارەسەرکردنی کێشە و گیروگرفتەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدڕاڵ دەکات، کە بە پێی دەستوور و ڕێککەوتنە سیاسییەکان چارەسەر بکرێن، هەروەها جارێکی تر جەخت دەکەینەوە سەر پرەنسیپەکانی: (شەراکەت، تەوازوون، تەوافووق) بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە عێراقێکی فیدڕاڵدا.

 لە لایەکی ترەوە لە سەروبەندی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، جەخت لەسەر بەشداریکردن و پڕۆسەی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد و ئازادانە دەکەینەوە، کە بڕیارە لە ١١/١١/٢٠٢٥ بەڕێوەبچێ، بۆ ئەوەی قۆناغی داهاتوو پڕۆسەی سیاسی لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست دابڕێژرێ و کێشە و قەیرانەکان چارەسەر و بنبڕ بکرێن، بەبێ دەستتێوەردانی دەرەکی و ڕەوت و خولیای تایەفەگەریی چەوت و بەرتەسک و شۆڤێنییانە، هەروەها پێکهێنانى حکوومەتێک کە لە ئاست ئەرکەکانی قۆناغەکەدا بێت، بتوانێ سەقامگیریی سیاسیی و سەروەرىی وڵاتەکە بپارێزێ و ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرەو باشتر ببات و هەڵە و شکستەکانی ڕابردوو دووبارە نەکاتەوە، بۆ ئەمەش چاوەڕوانیمان لە جەماوەرى دڵسۆزى پارتیمان و خەڵکى بەئەمەکى کوردستان و سەرجەم عێراقە، پاڵپشتىی بەرنامە و هەنگاوەکانى پارتیمان بکەن کە جەختکردنەوەیە لەسەر جێبەجێکردنى دەستوور و چەسپاندنى پڕەنسیپەکانى بنیادنانەوەى عێراقى نوێیە، وەکوو وڵاتى هەمووان.

لەسەر ئاستی دەرەوە و ناوچەکەش، پارتیمان لە پێناو ئارامی و ئاساییشی خەڵکی کوردستان بەردەوام ھەوڵی داوە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ لە پەیوەندییەکی باش و ھاوسەنگدا بێت، کە بەرژەوەندیی ھەموو لایەکی تێدا پارێزراو بێت و ھەرێمی کوردستان وەک ھەمیشە مایەی سەقامگیریی ناوچەکە بێت، وەکوو چۆن چاوەڕوانین لە دراوسێکانمانەوە ھەڕەشە لەسەر کوردستان نەبێت، بەھەمان شێوە ھەرێم نابێتە گۆڕەپانێک بۆ ھەڕەشە لەسەر ئاسایشیی سنوورەکانی ئەو وڵاتانە و ڕێز لە سەروەریی ھەموو لایەک بگیرێت.

لەم یادە مەزنە مێژووییەدا، ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان، وەک هەمیشە جەخت لەسەر بنەما سەرەکی و نەگۆڕەکان دەکەینەوە، جەخت لەسەر ڕوانگە ڕاستەقینە نەتەوەیی و نیشتمانییەکەمان دەکەینەوە، بەجۆرێک بە هەموو لایەکمان لەسەر پرسە ستراتیژییەکانی کوردستان، لە داکۆکیکردن لە مافە ڕەوا و دەستوورییەکانمان و لە خاکەکەمان و لە دەستکەوت و قەوارە نیشتمانییەکەمان و، لە پاراستنى دامودەزگا شەرعیەکانى کوردستان (سەرۆکایەتىی هەرێم و حکوومەت و پەرلەمانى کوردستان) یەکڕیز و هاوئاراستە و هاوگوتار بین و، هەموو هەوڵێکی ڕژد و دڵسۆزانە بدەین لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەکان و سەرنەخستنی هەموو ئەو پیلانە دزێو و هەوڵە نەزۆکانەی مەبەستیانە ئارامی و  سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بشێوێنن.

لەم یادە پڕ شکۆیەدا، هەمدیسان بەڵێن و پەیمان بۆ گەلی کوردستان و سەرۆک (مەسعود بارزانی) دووپات دەکەینەوە، وەک هەمیشە لەسەر هەمان ڕێبازی نەگۆڕ و ڕەسەن و ڕاستەقینەی کوردایەتی و نەتەوەیی و نیشتمانیمان بەردەوام بین بۆ پاراستنی قەوارەی سیاسیی و دەستووریی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانمان.

لەم یادە پیرۆزەدا سڵاو و دروود بۆ دامەزرێنەر و ڕابەر و داڕێژەری ڕێبازی کوردایەتی (مستەفا بارزانیی نەمر) و کاکە (ئیدریسی هەمیشە لەیاد) و سەرجەم شەهیدانی ڕێگەی سەروەری و ئازادی و ڕزگاریی کوردستان.

لە یادی ١٦ی ئابدا به‌ڵێن بۆ گیانی پاکی شه‌هیدان نوێ ده‌که‌ینه‌وه‌، که‌ درێژەپێدەری ڕێبازەکەیان بین، کە رێبازی کوردایه‌تی و نیشتمانپەروەرییە بۆ پاراستنی ئه‌و ئه‌زموون و ده‌سکه‌وتانه‌ی‌ به‌رهه‌می خوێنی بە نرخی ئەوانە.

دروود بۆ گیانی پاکی شەهیدان و سڵاو و رێز بۆ خانه‌واده‌ و که‌سوکاری سه‌ربه‌رزیان ده‌نێرین، سڵاو بۆ یادی ئه‌و تێکۆشه‌رانه‌ی سه‌رقافڵە‌ی گه‌شانه‌وه‌ی ژیله‌مۆی شۆڕش بوون.

لەم یادە نیشتمانییەدا، سڵاو بۆ سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیى، ئاینى و ئاینزاکانى کوردستان، کە بەشێکى گرنگ و دانەبڕاوى گەلەکەمانن دەنێرین، سڵاوى گەرم بۆ قوتابیان، لاوان، ئافرەتان و، سەرجەم سەندیکا و ڕێکخراوە جەماوەرىی و پیشەییەکان.

 لەم بۆنە مێژووییەدا سوپاس و پێزانین ئاراستەی هەڤاڵانمان و کادیر و ئەندام و لایەنگر و دۆستانمان دەکەین و ڕۆڵیان بەرز دەنرخێنین لە داکۆکیکردن لە پارتە ڕەسەنەکەیان و سووربوونیان لەسەر بەدیهێنانی ئەو پەیام و پەیمانەی داویانە.

 گه‌رمترین پیرۆزبایی له‌ ئه‌ندامان و لایه‌نگر و دۆستان و جەماوەری پارتیمان و سەرجەم خەڵکی خۆڕاگر و سەربەرزی کوردستان دەکەین، بە تایبەتیش یەک بە یەکی پێشمەرگە قارەمانەکانمان و دامودەزگا ئەمنییەکان، کە لە سایەی هێز و بازوو و جوامێریی ئەواندا کوردستان پارێزراو و سەربەرز و ئارامە.

سەرکەوتن هەر بۆ خەباتی ڕەوای گەلەکەمانە، بەرز و شەکاوەش بێت ئاڵای کوردستان.

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان

١٦ی ئابی ٢٠٢٥

News Code 225917

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha