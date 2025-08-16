بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی بەبۆنەى ۷۹ـیەمین ساڵیادی دامەزرانى حزبەکەوە

دەقی بەیاننامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان:

جەماوەری کۆڵنەدەری کوردستان

خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان

پێشمەرگە قارەمانەکان

پارتی دیموکراتی کوردستان، حەفتاونۆ ساڵ لەمەوبەر، لە شازدەی ئابی ساڵی ١٩٤٦، کاتێک تاریکایی ستەم و ڕۆژگاری پڕ دەردەسەری باڵی بەسەر ئەو قۆناغەدا کێشابوو، لە وەچەرخانێکی مێژووییدا، دامەزرا تا ببێتە کانگەی ئومێد و هیوای نەتەوەیەک، هەروەها پارتی وەک پێویستییەکی دیرۆکی کە گوزارشت لە خواست و ویستی ئازادیخوازانەی گەلێک دەکات، بەیانی بوون و هەبوونی خۆی دا بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد پێگەی شایستەی خۆی بە دەست بێنێتەوە، هەر بۆیە قۆڵی خەباتی لێ هەڵماڵی و بووە دەنگی زوڵاڵی رەتکردنەوەی چەوساندنەوە و بندەستی.

پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکێشیی خەباتێکی نەپساوەی لە پێناو ئازادی گەل و خاک و نیشتمان لە ئەستۆ گرت و لەوساوە تا ئێستا لە سەنگەری پێشەوەی قوربانیدانە و بۆتە ناسنامەی کوردایەتی و قۆناغ لە دوای قۆناغ، بە پێی ھەلومەرج و دەرفەتەکان دەستکەوتگەلێکی فرەلایەنی بۆ گەلی کوردستان بەدەستھێناوە، کە ئەمڕۆ شانازییان پێوە دەکەین.

پارتی پشتئەستور بە ڕێباز و دنیابینیی (بارزانیی نەمر) و، بە سوود وەرگرتن لە کەلەپووری دێرینی شۆڕشگێڕانەی گەلەکەمان، چوارچێوەیەکی ئینسانی و سەردەمیانەی بۆ کوردایەتی داڕشت و ئاوێتەی کرد بە بەها بەرزەکان و پرنسیپە ئازادیخواز و پێشکەوتووخوازەکانی مرۆڤایەتی، لەسەر ئەو بنەمایانە هێڵە گشتییەکانی بزاڤی ڕزگاریخوازیی کوردی داڕشت و ڕابەڕایەتیی شۆڕشی ئەیلوولی کرد، کە دەستپێکێکی مەزن بوو بۆ بەدەستهێنانی مافەکانمان و داکۆکیکردن لەو مافە ڕەوایانە.

هاووڵاتییانی ئازیزی کوردستان

هەڤاڵان و جەماوەری هێژای پارتیمان

خەباتی نەپساوەی چەکداری و سیاسی و دیپلۆماسی و میدیایی پارتیمان لە قۆناغە جیاجیاکانی تێکۆشانیدا، هەروەها لە شۆڕشەکانی ئەیلوولی مەزن و گوڵان و ڕاپەڕینی ئاداری ١٩٩١دا و ئەو دەستکەوتانەی لەو کاروانە نەپساوەی پڕ سەروەرییەیدا بەدی هاتوون، لەوانە ڕێککەوتننامەی (١١ی ئادار) و چەسپاندنى سیستمى فیدراڵى لە عێراقدا گەواهیدەری ئەوەن، کە پارتی هێزێک و ڕێکخستنێکی پێشەنگ و پشتئەستوور بووە بە جەماوەر و تێکڕای چین و توێژەکان و پێکهاتە فرە نەتەوەیی و ئایینییە جیاجیاکانی کوردستان، هەروەها بە گیانی کوردایەتی و کوردستانی و کولتووری دیالۆگ و برایەتی و پێکەوەژیان لەسەر ئاستی ناوخۆ و پارچەکانی دیکەی کوردستان کاری کردووە بۆ بەدیهێنانی ئامانجە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان و سەرخستنی دۆزە ڕەواکەمان و دابینکردنی مافەکانمان.

ئەمڕۆ کە یادی شکۆداری ١٦ی ئابە، پارتی ئەو هەموو پیلان و گەلەکۆمەکیەی لێ کرا، وەک پێشڕەوی کوردایەتیی و کۆڵنەدان، وەک هەمیشە شۆڕەسواری مەیدانە و هەڵوێستە سیاسییە نەگۆڕەکانی و خۆڕاگری مەردانەی لە خاک و مافی گەلی کوردستان، هێندەی دیکە پێگەی لەسەر هەموو ئاستەکان بەهێزتر کردووە و بەرنامە نیشتمانسازی و ئاوەدانخوازییەکەشی جێی ئومێدی جەماوەرە، پتەویی ڕیزەکانی نێوخۆشی وایکردووە بە ئەندازەی ئەو پڕکێشییە سەخت و دژوارانە بێت.

هاووڵاتییان و کوردستانیانی هێژا

پارتیمان، لە ڕوانگەی دڵسۆزی و خەمخۆرییەکی ڕاستەقینە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی ھەرێم و جێبەجێکردنی دەستوور، جگە لە ھەرێم لە چوارچێوەی عێراقیشدا لە پەیوەندی و گفتوگۆی بەردەوامدا بووە تا بەشێوەیەکی ئاشتییانە و لێکتێگەیشتن چارەسەر بۆ کێشەکان بدۆزێتەوە و خەڵکی کوردستانییش بە مووچەخۆرانی خۆڕاگرەوە بە ماف و شایستەکانییان بگەن، بۆیە بە هەموو شێوەیەک پارتی پشتیوانیی لە چارەسەرکردنی کێشە و گیروگرفتەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدڕاڵ دەکات، کە بە پێی دەستوور و ڕێککەوتنە سیاسییەکان چارەسەر بکرێن، هەروەها جارێکی تر جەخت دەکەینەوە سەر پرەنسیپەکانی: (شەراکەت، تەوازوون، تەوافووق) بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە عێراقێکی فیدڕاڵدا.

لە لایەکی ترەوە لە سەروبەندی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، جەخت لەسەر بەشداریکردن و پڕۆسەی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد و ئازادانە دەکەینەوە، کە بڕیارە لە ١١/١١/٢٠٢٥ بەڕێوەبچێ، بۆ ئەوەی قۆناغی داهاتوو پڕۆسەی سیاسی لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست دابڕێژرێ و کێشە و قەیرانەکان چارەسەر و بنبڕ بکرێن، بەبێ دەستتێوەردانی دەرەکی و ڕەوت و خولیای تایەفەگەریی چەوت و بەرتەسک و شۆڤێنییانە، هەروەها پێکهێنانى حکوومەتێک کە لە ئاست ئەرکەکانی قۆناغەکەدا بێت، بتوانێ سەقامگیریی سیاسیی و سەروەرىی وڵاتەکە بپارێزێ و ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرەو باشتر ببات و هەڵە و شکستەکانی ڕابردوو دووبارە نەکاتەوە، بۆ ئەمەش چاوەڕوانیمان لە جەماوەرى دڵسۆزى پارتیمان و خەڵکى بەئەمەکى کوردستان و سەرجەم عێراقە، پاڵپشتىی بەرنامە و هەنگاوەکانى پارتیمان بکەن کە جەختکردنەوەیە لەسەر جێبەجێکردنى دەستوور و چەسپاندنى پڕەنسیپەکانى بنیادنانەوەى عێراقى نوێیە، وەکوو وڵاتى هەمووان.

لەسەر ئاستی دەرەوە و ناوچەکەش، پارتیمان لە پێناو ئارامی و ئاساییشی خەڵکی کوردستان بەردەوام ھەوڵی داوە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ لە پەیوەندییەکی باش و ھاوسەنگدا بێت، کە بەرژەوەندیی ھەموو لایەکی تێدا پارێزراو بێت و ھەرێمی کوردستان وەک ھەمیشە مایەی سەقامگیریی ناوچەکە بێت، وەکوو چۆن چاوەڕوانین لە دراوسێکانمانەوە ھەڕەشە لەسەر کوردستان نەبێت، بەھەمان شێوە ھەرێم نابێتە گۆڕەپانێک بۆ ھەڕەشە لەسەر ئاسایشیی سنوورەکانی ئەو وڵاتانە و ڕێز لە سەروەریی ھەموو لایەک بگیرێت.

لەم یادە مەزنە مێژووییەدا، ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان، وەک هەمیشە جەخت لەسەر بنەما سەرەکی و نەگۆڕەکان دەکەینەوە، جەخت لەسەر ڕوانگە ڕاستەقینە نەتەوەیی و نیشتمانییەکەمان دەکەینەوە، بەجۆرێک بە هەموو لایەکمان لەسەر پرسە ستراتیژییەکانی کوردستان، لە داکۆکیکردن لە مافە ڕەوا و دەستوورییەکانمان و لە خاکەکەمان و لە دەستکەوت و قەوارە نیشتمانییەکەمان و، لە پاراستنى دامودەزگا شەرعیەکانى کوردستان (سەرۆکایەتىی هەرێم و حکوومەت و پەرلەمانى کوردستان) یەکڕیز و هاوئاراستە و هاوگوتار بین و، هەموو هەوڵێکی ڕژد و دڵسۆزانە بدەین لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەکان و سەرنەخستنی هەموو ئەو پیلانە دزێو و هەوڵە نەزۆکانەی مەبەستیانە ئارامی و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بشێوێنن.

لەم یادە پڕ شکۆیەدا، هەمدیسان بەڵێن و پەیمان بۆ گەلی کوردستان و سەرۆک (مەسعود بارزانی) دووپات دەکەینەوە، وەک هەمیشە لەسەر هەمان ڕێبازی نەگۆڕ و ڕەسەن و ڕاستەقینەی کوردایەتی و نەتەوەیی و نیشتمانیمان بەردەوام بین بۆ پاراستنی قەوارەی سیاسیی و دەستووریی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانمان.

لەم یادە پیرۆزەدا سڵاو و دروود بۆ دامەزرێنەر و ڕابەر و داڕێژەری ڕێبازی کوردایەتی (مستەفا بارزانیی نەمر) و کاکە (ئیدریسی هەمیشە لەیاد) و سەرجەم شەهیدانی ڕێگەی سەروەری و ئازادی و ڕزگاریی کوردستان.

لە یادی ١٦ی ئابدا به‌ڵێن بۆ گیانی پاکی شه‌هیدان نوێ ده‌که‌ینه‌وه‌، که‌ درێژەپێدەری ڕێبازەکەیان بین، کە رێبازی کوردایه‌تی و نیشتمانپەروەرییە بۆ پاراستنی ئه‌و ئه‌زموون و ده‌سکه‌وتانه‌ی‌ به‌رهه‌می خوێنی بە نرخی ئەوانە.

دروود بۆ گیانی پاکی شەهیدان و سڵاو و رێز بۆ خانه‌واده‌ و که‌سوکاری سه‌ربه‌رزیان ده‌نێرین، سڵاو بۆ یادی ئه‌و تێکۆشه‌رانه‌ی سه‌رقافڵە‌ی گه‌شانه‌وه‌ی ژیله‌مۆی شۆڕش بوون.

لەم یادە نیشتمانییەدا، سڵاو بۆ سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیى، ئاینى و ئاینزاکانى کوردستان، کە بەشێکى گرنگ و دانەبڕاوى گەلەکەمانن دەنێرین، سڵاوى گەرم بۆ قوتابیان، لاوان، ئافرەتان و، سەرجەم سەندیکا و ڕێکخراوە جەماوەرىی و پیشەییەکان.

لەم بۆنە مێژووییەدا سوپاس و پێزانین ئاراستەی هەڤاڵانمان و کادیر و ئەندام و لایەنگر و دۆستانمان دەکەین و ڕۆڵیان بەرز دەنرخێنین لە داکۆکیکردن لە پارتە ڕەسەنەکەیان و سووربوونیان لەسەر بەدیهێنانی ئەو پەیام و پەیمانەی داویانە.

گه‌رمترین پیرۆزبایی له‌ ئه‌ندامان و لایه‌نگر و دۆستان و جەماوەری پارتیمان و سەرجەم خەڵکی خۆڕاگر و سەربەرزی کوردستان دەکەین، بە تایبەتیش یەک بە یەکی پێشمەرگە قارەمانەکانمان و دامودەزگا ئەمنییەکان، کە لە سایەی هێز و بازوو و جوامێریی ئەواندا کوردستان پارێزراو و سەربەرز و ئارامە.

سەرکەوتن هەر بۆ خەباتی ڕەوای گەلەکەمانە، بەرز و شەکاوەش بێت ئاڵای کوردستان.

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان

١٦ی ئابی ٢٠٢٥