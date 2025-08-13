مەزڵووم کۆبانی: ناهێڵین خوێنی شەهیدان بەفیڕۆ بچێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) لە مەراسیمی ماڵئاوایی لە تەرمی نورەدین سۆفی ئاماژەی بەوەکرد: "لە ساڵی ٢٠١٣ـوە بە پێشنیاری خۆی و بە داواکاری ئێمە، هاتە ڕۆژئاوای کوردستان، لە خەباتی سیاسییەوە بگرە تا سەربازیی و دامەزراندنی سیستەم و ئیدارەی خۆبەڕێوەبەریی وەک پێشەنگێک ڕۆڵی هەبوو".

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو: "شەهید نورەدین سۆفی لە هەموو قۆناغە سەخت و هەستیارەکاندا پێشەنگایەتی کرد، فەرماندەی بەرخۆدانی سەردەمی عەفرین بوو، هەروەها هەموو ئۆپەراسیۆنە گەورەکان ئەو بەڕێوەی برد لە دژی چەکدارانی داعش، لە ڕەقە و دێرەزور و باغۆز، فەرماندەی هەموو ئەم جەنگانەبوو، بۆیە شۆڕشی باکور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە هەموو ئاست و قۆناغ و بەشەکانی خۆیدا قەرزداری شەهید نورەدین سۆفییە و ڕۆڵێ ئەوی تێدایە.

مەزڵووم عەبدی وتیشی: "دووپاتی دەکەینەوە، هەتا دوایی تێکۆشانمان بەردەوام دەبێت، ئێستا لە قۆناغی دانوستانداین، لە پاش ١٤ ساڵ لە شەڕ و بەرخۆدانی دەمانەوێت بگەینە ئاشتیی ئەو شەڕەی شەهیدان خوێنی خۆیان بۆ ڕشت دەمانەوێت بگاتە ئەنجام".

فەرماندەی هەسەدە باسی لەوەش کرد: "لێرەوە بەڵێن دەدەین چۆن لە شەڕدا تێکۆشانێکی قارەمانانە و بێسنوورمان لەدژی داعش ئەنجامدا، ئەم خەباتەش بەهەمان نەفەس درێژە پێ دەدەین و ناهێڵین خوێنی شەهیدان بەفیڕۆ بچێت".