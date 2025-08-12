نیشانەکانی تەقینەوەی بارودۆخەکە لە ناوچەکە دەرکەوتووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری، لە چاوپێكەوتنێكی ڕۆژنامەوانی لەگەڵ كەناڵی السومریەی عێراقی ڕایگەیاند: ئەو درۆنانەی كە هێرشیان كردە سەر هەرێم، لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حەشدی شەعبییەوە ئاڕاستە کراون، لە دەشتی نەینەوا و لە ناوچەی ڕەشادی کەرکووک و چەند ناوچەیەکی دیکەش.

ئاماژەی بەوەش كرد، ئەو گرووپانە، بارەگاکانیان لە تەنیشت بارەگاکانی سوپای عێراقە لە ناوچەی سەوزی بەغدا. ئەوەی دەیکەن، یاریی کردنە بە ئاگر لە دۆخێکی ئاڵۆز و هەستیار کە ناوچەکە داپۆشراوە بە ئاگر، ڕووبەڕووبوونەوەکان کۆتاییان نەهاتووە، نیشانەکانی تەقینەوەی بارودۆخەکە لەهەر کاتێکدا هەیە.

هۆشیار زێباری لەبارەی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغدا باسی لەوەكرد، حکوومەتەکەی سوودانی، بەشێوەیێکی نامرۆڤانە مامەڵەی لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێمدا کردووە، ئەو هەوڵی داوە بە نیازێکی ڕاستگۆیانە کار بکات، بەڵام بە پشتبەستن بە ئەزموونی کردەییمان لەگەڵیدا، بەتایبەت كە ئێمە ئەو لایەنەین کە زۆرترین پشتیوانیمان لێکردوە، جارێكی دیكە چەکی سپی نادەینەوە دەست، چونکە ئەوە پرسێکی قورسە، بەڵێنی خولی دوەمی سەرۆكایەتی پێنادەینەوە.

سەبارەت بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنیش لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا، هۆشیار زێباری دەڵێت: "من فەتاح فاڵ نیم، بەڵام دەبینین کە لێكەوتەكانی شەڕی ۱۲ رۆژەی ئیسرائیل و ئێران کۆتایی نەهاتووە و ئەوەی لە ئاستی نێودەوڵەتی و ناوچەكەدا ڕوودەدات، بەرەو ئەو خوێندەوەیەمان دەبات كە مانگی (ئەیلول/۹)ـی داهاتوو ڕووبەڕووبوونەوەكان جارێكی دیكە سەرهەڵدەدەنەوە، ڕەنگە کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکانی عێراقیش هەبێت".