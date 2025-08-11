حکوومەتی هەرێم دەنگۆی سەردانی مەسروور بارزانی بۆ ئەمریکا ڕەت دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرمانگەکە ئەمشەوی یەکشەممە، ۱۰-۸-۲۰۲۵، راگەیێندراوێکی بە ناونیشانی: "ڕوونکردنەوەیێک لە فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە سەبارەت بە سەردانی سەرۆکوەزیران بۆ ئەمریکا" بڵاو کردەوە.

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووە: "چەند ڕۆژێکە هەندێک میدیای نابەرپرس بە مەرامی تایبەت هەواڵی سەردانی سەرۆکوەزیرانیان بۆ ئەمریکا و دیدار لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە بڵاو کردووەتەوە کە دوورە لە ڕاستی و هیچ بنەمایێکی نییە".

فەرمانگەکە ئاماژە بەوەش دەکات: "هیوادارین ڕاگەیاندن پشت بە سەرچاوەی فەرمی ببەستێت نەک ئامانجی چەواشەکردنی ڕای گشتی بێت".