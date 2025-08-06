ئەگەری ڕاگرتنی هاوکارییەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە لە ئارادایە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ماڵپەڕی ئەلمۆنیتۆر، لە راپۆرتێكدا بڕگەكانی ڕەشنووسی بوودجەی خەرجییە سەربازییەکانی ئەمریکای بۆ ساڵی ۲۰۲۶ ئاشکرا کردووە، کە گۆڕانکارییەکی بەرچاو لە بارەی شێوازی پێشکەش کردنی پشتیوانییەکان بۆ عێراق لەخۆ دەگرێت.

بەپێی ماڵپەڕەكە، ئەو گۆڕانکارییانە بریتین لە، ڕاگرتنی بودجە بۆ مووچەی هێزی پێشمەرگەو کەمکردنەوەی ئەو هاوکارییانەی کە بۆ وەزارەتی بەرگری عێراق تەرخان دەکرێن، لە بەرامبەردا پشتیوانییەكانی بۆ دەزگای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بەشێوەیەكی بەرچاز زیاد دەکات.

بەگوێرەی سەرچاوەكە، لە ڕەشنووسەکەدا هاتووە، پێدانی مووچەی پێشمەرگە ڕادەگیرێت و بەرپرسیارێتی دابین کردنی بوودجەكەیان دەگوازرێتەوە بۆ سەر حکوومەتی عێراق، ئەوەش دوای ئەوەی ساڵانێک بوو مووچەكەیان لەلایەن حکوومەتی ئەمریکاوە دابین دەکرا.

هاوكات، پشتیوانی دارایی ئەمریکا بۆ وەزارەتی بەرگری عێراق لە (۱۸۹.۱) ملیۆن دۆلار لە بوودجەی ۲۰۲۵ بۆ تەنها (۴۸.۲) ملیۆن دۆلار لە بوودجەی ۲۰۲۶ کەم دەکرێتەوە.

لەبەرامبەردا، حکوومەتی ئەمریکا بڕیاری داوە بوودجەی خۆی بۆ دەزگای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری عێراق لە (۹.۳) ملیۆن دۆلارەوە بۆ (۶۳.۶) ملیۆن دۆلار زیاد بکات، کە لە ساڵی داهاتووەوە دەستپێدەکات، ئەم هەنگاوەش بەشێکە لە گۆڕانکارییەکی ستراتیژی لە ئەولەویەتەکانی پشتیوانی ئەمریکا لە ناوخۆی عێراق.