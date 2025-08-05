هەرێمی کوردستان و بەحرین برەو بە پەیوەندییەکانی نێوانیان دەدەن

کوردپرێس: بەپێی راگەیێندراوێکی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، هەردوولا جه‌ختیان له‌ خواستی دوولایه‌نه‌ بۆ بره‌ودان به‌ په‌یوه‌ندییه‌کان و فراوانکردنی هاریکاریی هاوبه‌شی نێوانیان، به‌تایبه‌تی له‌ بواری ئابووری و بازرگانیدا کرده‌وه‌ و هاوڕا بوون که‌ سوود له‌ ئه‌زموونه‌کانی یه‌کتر ببینن.

له‌م باره‌یه‌وه‌، باڵیۆزی به‌حرێن وێڕای دووپاتکردنه‌وه‌ی بایه‌خی وڵاته‌که‌ی به‌ په‌یوه‌ندییه‌کانی له‌گه‌ڵ عێراق و هه‌رێمی کوردستان، باسی له‌ هه‌وڵه‌کان بۆ کردنه‌وه‌ی نوێنه‌رایه‌تیی به‌حرێن له‌ هه‌ولێر کرد.

په‌یوه‌ندییه‌کانی هه‌ولێر - به‌غدا، دۆخی عێراق و هه‌رێمی کوردستان و دوایین پێشهاته‌کانی ناوچه‌که‌ به‌گشتی، ته‌وه‌رێکی دیکه‌ی دیداره‌که‌ بوو.