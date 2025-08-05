چەک دانانی PKK نیشانەی ئاشتی و برایەتی و هاوکاری هاوبەش بوو

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوعمان کورتولموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا ڕایگەیاند: "پەرلەمانی وڵاتەکەمان ناوەندی چارەکردنی کێشە و ناکۆکییەکانە. ئەو کۆمیسیۆنەی بە بەشداریی نوێنەری هەموو لایەنە سیاسییەکان دامەزرێنراوە، کار بۆ نوێکردنەوەی دەستوور ناکات، بەڵکوو پەرە بە برایەتیی نێوان گەلانی وڵاتەکەمان دەدات و کار بۆ کۆتایهێیان بە تیرۆر دەکات".

کورتولموش لەبارەی ئەرکی کۆمیسیۆنەکە و پێشنیازی لایەنە سیاسییەکان، گوتی: "هیچ بابەتێک نییە باسی لێوە نەکرێت، تا ئەو کاتەی ئێمە ئامادەبین گوێ لە یەکتری بگرین، بە مەرجێک هەموو بۆچوونێک ئیرادەی یەکڕیزی و برایەتی لەخۆ بگرێت. لەگەڵ چەکدانانی تەواوەتی (پەکەکە)، پێشنیاز و ئامادەکردنی یاسایی نوێ کە ئاشتی دەکاتە هەمیشەیی، لە ئەرکەکانی ئەم کۆمیسیۆنەیە." ئاماژەی بەوەش دا، دوای چەکدانانی پەکەکە "قۆناغێکی نوێ هاتووەتە ئاراوە و چەک دانان نیشانەی ئاشتی و برایەتی و هاوکاری هاوبەش بوو، لە خاڵی وەرچەرخانێکی مێژووییداین. کۆمیسیۆنەکە ڕێکارەکانی پرۆسەکە خێراتر دەکات و ڕێکیان دەخاتەوە".

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا باسی لەوەش کرد، ماوەی نزیکەی ۵۰ ساڵە هەموو توانا داراییەکانیان لە بەرەنگاربوونەوەی "تیرۆر"ـدا خەرج دەکرێت و، وەکوو خۆی وتی: "تیرۆر بووەتە هۆی وڵاتەکەمان لە چەندان ڕووەوە بەرەو پاشەوە بچێت و ڕێگریی لە ئاوەدانکردنەوەی کردووە. ئەگەر تیرۆر نەبووایە، ئێستا لە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتووتر دەبووین". گوتیشی "مەبەستمان لە 'تورکیای بێ تیرۆر' ناوچەیێکی بێ تیرۆر بونیات بنێین".

کورتولموش ئەوەشی خستەڕوو: "برایەتیی نێوان کورد و تورک سەدان ساڵ بەردەوام بووە و پێکەوە چەندان شەڕیان لە دژی دوژمنان کردووە. نەک تەنیا لە ڕووی سەربازییەوە، بەڵکوو لە چەندان بواری دیکەشدا پەرەیان بە برایەتیی نێوانیان داوە. لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی جیهان، پێویستە پەرە بە برایەتیی نێوخۆمان و ئاشتی کۆمەڵایەتی بدەین تا داهاتووی وڵاتەکەمان پڕشنگدارتر بێت".