سوودانی: هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە وادەی خۆیدا دەکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیران لە بەیاننامەیێکدا ڕایگەیاندووە: محەمەد شیاع سوودانی سێ کۆبوونەوەی لەگەڵ کۆمەڵێک شێخی عەشایەر و کەسایەتییەکانی تکریت، عەویجە و ناحییەکانی سەلاحەدین ئەنجامدا و تێیدا ڕایگەیاند: ئەمڕۆ واقیعێکی نوێمان بۆ عێراق هەیە، ئامانجمان پێشکەوتنە بۆ دەوڵەتێکی باشتر لەڕێگەی پڕۆژەی ستراتیژییەوە، لە پێشەنگییان پڕۆژەی ڕێگای گەشەپێدانە، سەرەڕای ماوەی کورتی ئەم حکوومەتە، بناغەیێکی تۆکمەمان داناوە بۆ بنیاتنانی دەوڵەتێک بەو سەرچاوە و توانایانەی کە ژیانێکی شایستە بۆ گەلەکەمان دابین بکات.

سەرۆک وەزیران لەبارەی پرۆسەی هەڵبژاردنەوە رونیکردەوە، هەڵبژاردن لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا دەبێت ‌و حکوومەت پابەندە بە ئامادەکردنی مەرجەکانی ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان لە وادەی دیاریکراوی خۆیان و دابین کردنی کەشێکی سەلامەت و سەقامگیر بۆ دەنگدەران و کاندیدەکان.