٢١ حوزەیران ٢٠٢٦ - ٠٩:١١

١٢ کەسی دیکە لە تۆڕی گەندەڵیی شارەوانی سەقز دەستگیرکران

١٢ کەسی دیکە لە تۆڕی گەندەڵیی شارەوانی سەقز دەستگیرکران

لە قۆناغی سێیەمی شەڕی دژ بە تۆڕی گەندەڵی لە شارەوانی سەقز، ١٢ کەسی دیکە لەلایەن دامەزراوە چاودێرییەکانەوە دەستگیرکران.

کوردپرێس: بەپێی ئەو هەواڵەی کە فەرمانداریی تایبەتی شارستانی سەقز لە پۆرتالی خۆیدا بڵاوی کردووەتەوە؛ لە پێناو جێبەجێکردنی ستراتیژیی خەباتی بڕیاردەرانە و بێوچان دژ بە گەندەڵی ئابووری و کارگێڕی، وە بە ئامانجی پاککردنەوەی ژینگەی زیان بەخش لە بەڕێوەبردنی شاردا، قۆناغی سێیەمی ئۆپەراسیۆنی لێدان لە تۆڕی پێشێلکارییە داراییەکان لە شارستانی سەقز دەستی پێکرد.

بەپێی هەواڵەکە، لەم کارە هاوئاهەنگەدا، دەزگا هەواڵگری و دادوەرییەکان، ١٢ کەسی دیکە لە هۆکارانی تێوەگلاو لەم دۆسیەیەدا کە پێکهاتوون لە ٤ فەرمانبەری شارەوانی سەقز و ٨ کەسی دیکە (لە دەرەوەی شارەوانی)، دەستبەسەر کردووە.

ئەم دەستگیرکردنانە لە بەردەوامی دوو قۆناغی ئۆپەراسیۆنی پێشوودا هاتوون، کە لەو قۆناغانەشدا ٢ ئەندامی ئەنجومەنی شار و ٢ فەرمانبەری شارەوانی لەگەڵ کۆمەڵێک تۆمەتباری دیکەدا دەستبەسەر کرابوون؛ لەو نێوەندەشدا ٤ کەسیان دوای بڕینی قۆناغە یاساییەکان و دابینکردنی بارمتەی کاتی ئازاد کراون و یەک کەسیشیان هێشتا لە دەستبەسەریدایە.

لە هەواڵەکەدا جەخت لەسەر ئیرادەی جیدی دەزگا چاودێری و حاکمییەکان کراوەتەوە بۆ پاراستنی ڕەهای ماڵی گشتی (بیت المال) و مافە گشتییەکانی هاووڵاتیان، و ڕوون کراوەتەوە: "ڕووبەڕووبوونەوەی خراپ بەکارهێنانی پێکهاتەیی و تەندروستکردنی کەشی بەڕێوەبردنی شار، لە ئەولەویەتە نەگۆڕەکانی دامەزراوە چاودێری و دادوەرییەکانە".

ئاشکراکردن، بەدواداچوون و سزادانی توندی دۆسیەکانی گەندەڵی ئابووری و پێشێلکاری کارگێڕی بە جیدیەت و بێ چاوپۆشی لە کارنامەکەدایە؛ لێکۆڵینەوە تەکنیکی و هەواڵگرییەکانیش تا ڕوونکردنەوەی ڕەهەندە شاراوەکانی ئەم دۆسیەیە و ناسینی سەرجەم سەرچاوەکانی گەندەڵی بە هێزەوە بەردەوام دەبێت. بەپێی ڕێبازی نوێی دژە گەندەڵی، ڕەوتی لێکۆڵینەوە تەنها بە دەستبەسەرکراوانی ئێستاوە سنووردار نابێت و لە ئەگەری سەلماندنی هەر جۆرە سەرپێچییەک یان کەمتەرخەمییەک، کەسانی دیکەش لە بەش و فەرمانگە پەیوەندیدارەکاندا ڕووبەڕووی لێپرسینەوەی یاسایی دەبنەوە.

News ID 227383

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