کڵچدارئۆغڵو داوای دەرکردنی ۹ پەرلەمانتاری نزیک لە ئۆزگور ئۆزەل دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کەمال کڵچدارئۆغڵو، سەرکردایەتی نوێ و دەستنیشانکراوی پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) (CHP)، ناوی ۹ پەرلەمانتاری پەرلەمانی، لەوانە عەلی ماهیر باشاریر، وەلی ئاغبابا و گۆخان گونایدنی بە داواکاری دەرکردنیان لە پارتەکە، ڕەوانەی ئەنجومەنی باڵای دیسپلین کرد.

بەپێی ڕاگەیاندراوی سەرکردایەتی پارتەکە، ئەنسار ئایتەکین، عەلی ماهیر باشاریر، گۆخان گونایدن، نورحەیات قاییش‌ئۆغڵو، ئۆزگور کارابات، ئومێد ئاکدۆغان، وەلی ئاغبابا، توران تاشکین ئۆزەر و بورهانەدین بوڵوت، بەهۆی ئەوەی وەک "سەرپێچی حزبی" وەسفکراوە، بە ئەنجومەنی باڵای دیسپلین ناسێندراون.

ئەم پەرلەمانتارانە وەک کەسایەتییە نزیکەکانی ئۆزگور ئۆزەل، سەرۆکی لادراوی CHP، دێنە ئەژمار و لە هەفتەکانی ڕابردوودا لە دژبەرە سەرەکییەکانی گەڕانەوەی کڵچدارئۆغڵو بوون بۆ سەرۆکایەتی حزبەکە.

ڕەوانەکردنی ئەم ۹ پەرلەمانتارە بۆ ئەنجومەنی دیسپلین لە کاتێکدا دێت کە گرژیی نێوان باڵی لایەنگری کەمال کڵچدارئۆغڵو و لایەنگرانی ئۆزگور ئۆزەل دوای بڕیاری دادگا سەبارەت بە کۆنگرەی حزب گەیشتووەتە لوتکە و ناکۆکییە ناوخۆییەکانی CHP پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێوە.

ئەگەر داواکاری سەرکردایەتی حزبەکە لەلایەن ئەنجومەنی دیسپلینەوە پەسەند بکرێت، ئەم پەرلەمانتارانە ڕووبەڕووی مەترسی دەرکردن لە پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) دەبنەوە؛ هەنگاوێک کە دەکرێت قەیرانی سەرکردایەتی و لێکترازان لە ڕیزەکانی سەرەکیترین پارتی ئۆپۆزسیۆنی تورکیادا لە جاران قووڵتر بکاتەوە.