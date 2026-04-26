٢٦ نیسان ٢٠٢٦ - ١٣:٢٦

سەرۆک کۆماری ئێران:

ناتوانرێت هاوتەریب لەگەڵ زیادکردنی فشارەکان باس لە گفتوگۆ بکرێت

مەسعوود پزیشکیان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی پاکستان داویین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و هەڵوێستی ئێرانی لەبارەی دانووستانەکان تاوتوێ کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ شەھباز شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان، ئەنجام دا و جەختی لەوە کردووەتەوە کە گەیشتن بە دیدگایەکی هاوبەش و ڕەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو، مەرجی سەرەکین بۆ هەر پێشکەوتنێک لە گفتوگۆکاندا.

پزیشکیان ئاماژەی بەوە کردووە کە فشار و گەمارۆکانی ئەمریکا متمانەی نێوان لایەنەکان ناهێڵێت و ناتوانرێت هاوتەریب لەگەڵ زیادکردنی فشارەکان باس لە گفتوگۆ بکرێت. سەرۆک کۆماری ئێران جەختیشی کردەوە کە "ڕاگرتنی هەنگاوە دوژمنکارییەکان و پێدانی گەرەنتی بۆ دووبارە نەبوونەوەیان" مەرجی بنەڕەتین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، هاوکات زیادکردنی بوونی سەربازی لە ناوچەکەدا تەنیا دەبێتە هۆی ئاڵۆزترکردنی بارودۆخەکە.

