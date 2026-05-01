١ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٤١

دوای دوو مانگ گەشتەکان لە فڕۆکەخانەی کەرکووک دەستی پێکردەوە

دوای دوو مانگ گەشتەکان لە فڕۆکەخانەی کەرکووک دەستی پێکردەوە

دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو مانگ، ئەمڕۆ هەینی بۆ یەكەمجار دەست بە گەشتە ئاسمانییەكان لە فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک كرایەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، راگەیاندنی فڕۆكەخانەی كەركووک رایگەیاند: ئەمڕۆ هەینی یەكەم فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک پێشوازی لە یەكەم فڕۆكە كرد، ئەمە دوای ئەوەی زیاتر لە دوو مانگ بوو گەشتە ئاسمانییەكان لەو فڕۆكەخانەیە وەستابوو.
راشیگەیاند: بڕیارە لە رۆژانی داهاتوو بەشێوەی رێژەیی گەشتە ئاسمانییەكان لە فڕۆكەخانەی كەركووک دەست پێ بكەنەوە.
لە سەرەتای دەستپێكردنی شەڕی ئەمریكا و ئیسرائیل لەدژی ئێران، فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک سەرجەم گەشتە ئاسمانییەكانی وەستاند.

News ID 227078

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha