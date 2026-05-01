دوای دوو مانگ گەشتەکان لە فڕۆکەخانەی کەرکووک دەستی پێکردەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، راگەیاندنی فڕۆكەخانەی كەركووک رایگەیاند: ئەمڕۆ هەینی یەكەم فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک پێشوازی لە یەكەم فڕۆكە كرد، ئەمە دوای ئەوەی زیاتر لە دوو مانگ بوو گەشتە ئاسمانییەكان لەو فڕۆكەخانەیە وەستابوو.
راشیگەیاند: بڕیارە لە رۆژانی داهاتوو بەشێوەی رێژەیی گەشتە ئاسمانییەكان لە فڕۆكەخانەی كەركووک دەست پێ بكەنەوە.
لە سەرەتای دەستپێكردنی شەڕی ئەمریكا و ئیسرائیل لەدژی ئێران، فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک سەرجەم گەشتە ئاسمانییەكانی وەستاند.
دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو مانگ، ئەمڕۆ هەینی بۆ یەكەمجار دەست بە گەشتە ئاسمانییەكان لە فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی كەركووک كرایەوە.
