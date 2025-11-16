بافڵ تاڵەبانی نیازی هەیە خۆی بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کاندید بکات

کوردپرێس: لەگەڵ ئەوەی لەتیف رەشید بە نیازە جارێکی دیکە خۆی کاندید بکاتەوە، بەڵام باس لەوە دەکرێت کە بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان نیازی هەیە خۆی بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق کاندید بکات، هەرچەندە لە لایەنی فەرمی یەکێتیەوە ئەو پرسە باس نەکراوە بەڵام لە ناوەندە ئیعلامی و لێدوانی چالاکە سیاسیەکانی عێراق باس لە نیەتی بافڵ تاڵەبانی دەکەن بۆ خۆکاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق بە تایبەتیش دوای وتارە تۆمارەکراوەکەی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی موسڵ بە زمانی عەرەبی بڵاویکردەوە، سەردانە چڕەکانی بۆ بەغداد.

بە گوێرەی دەستووری عێراق چەند قۆناغێک هەیە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی عێراق:

- قۆناغی یەکەم: پەسەندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمان لەلایەن دادگای فیدراڵییەوە

- قۆناغی دووەم: بریتیە لە بانگەوازی سەرۆک کۆمار بۆ دانیشتنی یەکەمی پەرلەمانی نوێ و هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان کە نابێت لەدوای بانگەوازەکەی سەرۆککۆماری عێراق لە (۱۵) ڕۆژ زیاتر درێژە بکێشێت، هەرچەنجە ئێستا فێڵێک دۆزراوەتەوە کە دانیشتنی یەکەم بە کراوەی جێدەهێڵن هەتا رێککەوتنی کوتلەکان لەسەر پۆستەکان یەکلا دەبێتەوە.

- قۆناغی سێەم: لەدوای دانیشتنی یەکەم و هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانەوە، ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەبێت لەماوەی (۳۰ رۆژ)دا؛ بەدەنگی (دوو لەسەر سێ) واتا لە کۆی (۳۲۹ کورسی) بە دەنگی (۲۲۰) کورسی، سەرۆک کۆماری نوێ هەڵبژێرێت (ئەمە بەگوێرەی ماددەی ۷۲ی دەستوور).

خۆ ئەگەر لە خولی یەکەمی دەنگدان هیچ یەکێک لەوانەی خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کاندید کردبوو دەنگی (دوو لەسەر سێ)یان نەهێنا، ئەوا بەگوێرەی ماددەی (۷۰ی دەستوور)، لە گەڕی دووەمی دەنگداندا هەر کاندیدێک زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا دەبێت بە سەرۆک کۆمار.

- قۆناغی چوارەم: گفتوگۆی نێوان هێزە براوەکانی هەڵبژاردن و پێشکەش کردنی کابینەی وزاریی و سوێندخواردنی لەبەردەم پەرلەماندا.