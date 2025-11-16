پێویستە لە پێکهێنانی حکوومەتێکی نیشتمانی خزمەتگوزار پەلە بکرێت

کوردپرێس: بەپێی ڕاگەیەندراوێک کە لەلاپەڕەی فەرمی بافڵ تاڵەبانی بڵاو کراوەتەوە: ''لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە هەماهەنگی و هاریکاریی بەردەوامی نێوان لایەنە سیاسییەکان کرایەوە بۆ پەلەکردن لە پێکهێنانی حکوومەتێکی نیشتمانیی خزمەتگوزار کە وەڵامدەرەوەی پەرۆشی خەڵک و پێویستییەکانیان بێت".

سەرۆکی یەکێتی دەستخۆشی و پێزانینی بۆ هەوڵەکانی دەسەڵاتی دادوەری لە دەستەبەرکردنی سەرکەوتنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەربڕیوە و دەڵێت: ''هەوڵەکانی یەکێتی لە چوارچێوەی یەکخستنی لایەنەکان و یەکڕیزی نیشتمانیدا دەبێت و کاردەکەین بۆ زیاتر خزمەتکردنی خەڵکە خۆشەویستەکەمان".

ئەمە لە کاتێکدایە، سێشەممە ١١ی١١ی ٢٠٢٥ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەچوو، بەپێی ئەنجامە بەراییەکان، یەکێتیی ١٨ کورسی لەسەر ئاستی عێراق و هەرێم بەدەست هێناوە.