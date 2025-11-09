دەنگدانی تایبەتی لە عێراق دەستیپێکرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کاژمێر ۰۷:۰۰ی بهیانی ئهمڕۆ یهكشهممه بە کاتی بەغدا دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و له ههرێمی كوردستان ۸۰۹ بنكهی دهنگدانی تایبهت كراونهتهوه كه چوار ههزار و ۵۰۱ وێستگەی دهنگدان له خۆدهگرن.
بهگوێرهی ئامارهكانی كۆمسیۆنی باڵای سهربهخۆی ههڵبژاردنهكانی عێراق، ژمارهی دهنگدهرانی تایبهت كه پێكهاتون له هێزه ئهمنییهكان و هێزهكانی وهزارهتی ناوخۆ له ههرێمی كوردستان ژمارهیان بریتییه له ملیۆنێك و ۳۱۳ ههزار و ۹۸۰ كهس، ههروهها ۲۶ هەزار ئاوارە دەتوانن دەنگ بدەن.
نهبهرد عومهر، سهرپهرشتیاری دهستهی ههڵبژاردنهكانی ههرێمی كوردستان ڕایگهیاند، پڕۆسهی ههڵبژاردن له كاتژمێر ۷:۰۰ بۆ ۶:۰۰ی ئێواره دهبێت و بههیچ شێوهیهك پڕۆسهكه درێژناكرێتهوه و ئامێرهكان تهنها لهو نێوهندهدا كاردهكهن، ههر وێستگهیهكی دهنگدانیش له ۴۵۰ دهنگدهر بوهته ۳۰۰ كهس.
شایانی باسە بڕیاره ۱۱ی ئهم مانگهش دهنگدانی گشتی لە عێراق بهڕێوهبچێت، لایهنهكان له عێراق و ههرێمی كوردستان كێبڕكێ لهسهر بهدهستهێنانی ۳۲۹ كورسی دهكهن.
