کۆمپانیای ئەمریکی Words Warriors لە کوردستانی سووریا دەستی بەکار کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دامەزراندنی ئۆفیسی Words Warriors لە قامیشلۆ تەواو كرا کە خاوەنەکەی (مایڵز کاگینز)ى وتەبێژی کۆمەڵەی پیشەسازیی نەوتی کوردستان (ئەپیکور)ه، کۆمپانیاکە جگهله كنه و پشكنینى نهوت له بوارى بیناسازیشدا كار دهكات".
لاى خۆیشیهوه مایڵز کاگینز ئاشكرای كردوه، کۆمپانیایەکی ڕاوێژکاری بەناوی وۆردز وەریەرز Words Warriors دامەزراندوە و لقێكى سهرهكى لە شاری قامیشلۆی کوردستان کردوەتەوە.
وهكو کاگینز وتوویهتى: "ڕاوێژ دەدهینه کۆمپانیا ئەمریکی و ئەورووپییەکانی بواری نەوت و گاز بۆ ئەوەی لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە، دەستبەکاربکەن، کۆمپانیاکەم کارئاسانی دەکات بۆ تێگەیشتن لە ناوچەکە و وەرگرتنی مۆڵەتی بازرگانی لە بەرپرسان".
کاگینز باسى لهوهش كردووه: "بۆ سەرکەوتنی کارەکانمان، پێویستە کۆمپانیاکان پەیوەندییەکی باشیان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر و حکوومەتی سووریا لە دیمەشق هەبێت، ئێمهش له وۆردز وەریەرز، بەهۆی پەیوەندییە بەهێزەکانمان لەگەڵ سەرکردەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، بهدڵنیاییهوه دەتوانین ئەو پەیوەندییانە دروست بكهین".
لهبارهى كارهكانیان له كوردستانی سووریا مایڵز کاگینز زیاتر جهختی كردهوه: "کۆمپانیاکەم جگه له ههسهده، لەگەڵ دەستەی ئەندازیارانی سوپای ئەمریکاش کاردەکات و پڕۆژەی بیناسازیی بچووکیش لە بنکەکانی سوپای ئەمریکا و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە سووریا ئەنجام دهدات".
سەبارەت بەهەلی کار، کاگینز ئاماژهى بهوهداوه: "ئامانجمان دامەزراندنی خەڵکی ناوچەکەیە و لانیکەم ۹۰٪ی کارەکان لەلایەن خەڵکی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە ئەنجام دەدرێن و کۆمپانیاکەم تەنها ژمارەیەکی کەم لە ڕاوێژکار و ئەندازیاری ئەمریکی دەبات کە خاوەن بڕوانامە و ئەزموونی پێویستن بۆ سەرپەرشتی کردنی پڕۆژەکان".
