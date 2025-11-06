دادگای پێداچوونەوەی هەرێم داوای دۆسیەی لاهوور تاڵەبانی لە ئاسایشی سلێمانی دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەستەی سەرۆکایەتی دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان لە هەولێر، نووسراوێکی ئاراستەی دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی کردووە، بەپێی زانیارییەکان ڕۆژی ٢تشرینی دووەم ٢٠٢٥، دادوەر لە دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی واژۆی لەسەر نوسراوەکە کردوە، داوا لە ئاسایشی سلێمانی کراوە، کۆنووسێک لەسەر ئەو بابەتە ئامادە بکات تا دواتر پێشکەش بە دادگای تێهەڵچوونەوەی هەرێمی کوردستان بکرێت.

نووسراوەکە لەسەر داوای تیمی پارێزەرانی لاهوور شێخ جەنگی و دەستگیرکراوانی لالەزارە، ئەو تیمە چوار پێشێلکاریی دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانییان دیاریکردوە و لەسەر ئەو بنەمایە نوسراوەکە ئاراستەکراوە، ئەو چوار بنەمایە بریتین لە:

یەکەم/ دادوەریی لێکۆڵینەوە وتەی لە ١٦٠ تۆمەتبار وەرگرتووە، کە لەناویاندا ئەوانە هەن ئێمە پارێزەریانین، بەڵام بەبێ پرسکردن بە بریکارەکانیان نووسیونانە تۆمەتبار دەڵێت "لە کاتی ئێستادا پارێزەرم ناوێت"، ئەوەش پێچەوانەی ماددەی ١٢٣یە لە یاسای بنەماکانی دادوەریی کە نابێت دادوەری لێکۆڵینەوە بڕیار یان کارێک لە بەرژەوەندی لایەک لەسەر حسابی لایەکی دیکە بدات.

دووەم/ زیاتر لە ٤٠ ڕۆژە داوا دەکەین هەریەکە لە (ڕێبوار حامد حاجی غالی، کاروان هیدایەت، ئەحمەد فاتح مەحموود و موحسین عەبدوڵڵا ئیسماعیل)، ببینین تا ئەو نوسراوە واژۆ بکەن و بەهۆیەوە ئێمە ببینە پارێزەریان، بەڵام ئاسایشی سلێمانی لەسەر داواکارییەکەمان دەنوسێت ئەوان نایانەوێت پارێزەریان هەبێت، ئەمەش پێشێلکارییە، چونکە بەگوێرەی یاسا تۆمەتبار دەبێت بچێتە بەردەم دادوەر خۆی بڵێت پارێزەری دەوێت یان نا، بەڵام دادوەری لێکۆڵینەوە ئەو داواکارییەشی ڕەت کردووەتەوە.

سێیەم/ دادوەر عەبدولعەزیز ئەحمەد، جێگری داواکاری گشتی بە نوسراوی فەرمی داوای کردووە لێکۆڵینەوە لەوە بکرێت، کە چۆن سەرۆکی حیزبێک بە هێزی حیزبییەوە هێرشدەکاتەسەر حیزبێکی دیکە؟، ئێمەی تیمی پارێزەران داوامان کرد ئەم داواکارییەش لە پەڕاوی لێکۆڵینەوەدا جێگەی بکرێتەوە، بەڵام دادوەری لێکۆڵینەوە ئەم داواکاریەشی ڕەتکردووەتەوە، ئەوەش دژی یاسای بنەمای دادوەرییە، کە دەبێت دادوەری لێکۆڵینەوە هەموو بەڵگەکانی پەیوەست بە بابەتەکە بە هەند وەربگرێت.

چوارەم/ داوامان کردووە پەڕاوی لێکۆڵینەوە لەم دۆسیەیە لە ئاسایشی سلێمانییەوە بۆ پۆلیس بگوازرێتەوە، چوونکە دەزگای ئاسایشی سلێمانی لەژێر دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و بەڕێوەبەری ئاسایش ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتییە و هەموو پلەدارەکانی دیکەی ئەم دەزگایەش لەناو یەکێتییدا پۆست و پێگەیان هەیە، بەڵام دادوەری لێکۆڵینەوە ئاسایش ئەم داواکارییەشی ڕەتکردووەتەوە، ئایا چۆن دەکرێت دەزگایەک لێکۆڵینەوە لە بابەتێک بکات کە خۆی تیایدا لایەندارە و بەڕێوەبەر و بەرپرسانی ئەو دەزگایە ئەندامی حیزبێک بن کە خۆی لایەنێکی دۆسیەکەیە.

لە ٢٢ ئابی ٢٠٢٥، هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هێرشیان کردە سەر ماڵی لاهوور شێخ جەنگی سەرۆکی بەرەی گەل و هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، بە پێی ئاماری ڕاگەیاندراوی دوای شەڕەکە، پێنج کەس کوژران، سێ ئەندامی هێزە ئەمنییەکانی یەکێتی و دوو کەس لە هێزەکەی لاهوور شێخ جەنگی، نزیکەی ٢٠ کەسیش بریندار بوون و بە سەدان کەسیش لەگەڵ لاهوور شێخ جەنگی دەستگیرکراون کە ژمارەکە بە دروستی تا ئێستا نازاندرێت.