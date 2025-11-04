ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی: ناکۆکیی نێوان ئێران و ئەمریکا جەوهەرییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتۆڵڵا خامنەیی لە میانی وتەیەكدا بۆ کۆمەڵێک خوێندکاری زانكۆ، بە بۆنەی یادی ٤٦هەمین ساڵڕۆژی ۱۳ی گەڵاڕێزان، ڕایگەیاند: داواکاریی ئەمریکییەکان بۆ هاوکاری لەگەڵ ئێران، نە لە ئایندەیەکی نزیکدا و نە لە درێژخایەندا، جێگەی گفتوگۆ نابێت، مەگەر ئەمریکا پاڵپشتی تەواوی بۆ قەوارەی نەفرەتیی زایۆنی ڕابگرێت و بنکە سەربازییەکانی لە ناوچەکە بکشێنێتەوە و دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆیان نەكات".

ڕێبەری باڵای ئێران جەختی لەوە کردەوە، ئەمریکا جگە لە تەسلیم بوونی ئێران هیچ شتێکی دیکەی ناوێت، جەختیشی کردەوە: سروشتی خۆبەزلزانیی ئەمریکا جگە لە تەسلیم بوون هیچی تر قبووڵ ناکات، هەموو سەرۆکەکانی پێشووی ئەمریکا تامەزرۆی گەیشتن بەو ئامانجە بوون، تەنها بە ئاشکرا رایانگەیاندبوو، بەڵام ترەمپ، بە ئاشکرا دانی بەوەدا ناوەو ڕایگەیاندووە، کە ئێران دەبێت خۆی ڕادەست بکات، ئەمەش ڕووی ڕاستەقینەی ئەمریکا ئاشکرا دەکات.

ئایەتۆڵڵا خامنەیی ئەوەشی ڕاگەیاند کە: ناکۆکیی نێوان ئێران و ئەمریکا جەوهەرییە، هەڵقوڵاویی دژبەیەكی بەرژەوەندییەکانی نێوان ڕێبازی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامییە؛ ناکۆکی نێوان هەردوولا تاکتیک و کاتی نییە، بەڵکوو ناکۆکییەکی جەوهەرییە لە ڕووی پرەنسیپ و شوناسەوە.