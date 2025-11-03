وەڵامی توندی مەسروور بازرانی بۆ بافڵ تاڵەبانی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، لە بانگەشەی هەڵبژاردنی حزبەکەی لە شەقڵاوە بە توندی وەڵامی بافڵ تاڵەبانی دایەوە و ڕایگەیاند: "ئەوانەی باسی ئازادی دەکەن دەبێت خۆیان ئازاد بن و حوکمڕانی بە کەسی دیکە ناکرێت تەنها پارتی نەبێت".

ئاماژەی بەوەش کرد: "بەڵێ کەرکووک بە خیانەت داگیرکراوە و جارێکی تر دەیڵێمەوە کوردستانە و کەرکووک داگیرکراوە". لەبارەی جیاوازی پڕۆژەکانی هەولێر و سلێمانیشەوە دەڵێت: "خۆیان داوایانکرد داهاتی پارێزگاکان، شۆڕبێتەوە بۆ پارێزگا، بۆیە ئێمە بە داهاتی هەولێر و دهۆک ئەو پڕۆژانەمان ئەنجام داوە".

مەسروور بارزانی ڕاشیگەیاند: "ئازادی ئەوە نییە، بە تۆپ و تانک بچیتە سەر هۆتێلێک، یان بچیتە سەر ئۆپۆزسیۆنی خۆت".

پێشتر بافڵ تاڵەبانی، ڕۆژی شەممە لەمیانەی ئاهەنگی جەماوەری حزبەکەی لە شاری هەولێر ڕایگەیاند: خەڵکی هەولێر قەسر و جادەی پانی بۆچیە، ئەگەر کەسێک نەوێری قسەبکات لە ترسی ئەوەی زمانی دەبڕدرێت.