۵۵۰ هەزار سووری لە دوای ڕووخانی بەشار ئەسەد لە تورکیا گەڕاونەتەوە وڵاتەکەیان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی یەرلیکایا وەزیری ناوخۆی تورکیا رایگەیاند: نزیکەی دوو ملیۆن و ۴۰۰ هەزار هاووڵاتیی سووری وەک پەنابەر لە تورکیا ماونەتەوە، کە لەکاتی لوتکەی شەڕی سووریادا زیاتر لە سێ ملیۆن و ۵۰۰ هەزار کەس بوون.

ڕێکخراوی پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان (UNHCR) رایگەیاندووە کە لە ۸ی کانوونی دووەمی ۲۰۲۴ەوە بە گشتی یەک ملیۆن و ۱۶ هەزار هاوڵاتیی سووری گەڕاونەتەوە وڵاتەکەیان.

ڕێکخراوەکە ئاماژەی بەوەش کردوە، زیاتر لە ملیۆنێک و ۹۰۰ هەزار هاوڵاتی ئاوارەی ناوخۆی سووریا گەڕاونەتەوە شارەکانی خۆیان.