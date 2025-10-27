بە بەشداری ۴۴ گرووپی شانۆیی، ۱۸مین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان دەستی پێکرد+ فیلم

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فاتیح بادپەروا، بەڕێوەبەری فیستیڤاڵەکە بۆ ڕۆژنامەنووسان ئاشکرای کرد: ئەمساڵ ۴۴ گرووپی شانۆیی لە دەرەوە و ناوخۆی ئێران بەشداریی فێستیڤاڵەکە دەکەن. چالاکییەکانی فێستیڤاڵەکە لە پارکی شانۆ، پارکی زرێبار و مەیدانی باوەڕەشی نمایش دەکرێن و چەندان پێشبڕکەی بۆ بەرهەمە شانۆییە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان بەڕێوە دەچێت.
بەڕێوەبەری فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان، وتیشی: بەرهەمە شانۆییەکان بریتین لە سێ بەرهەمی ناوخۆیی ئێران، حەوت بەرهەمی نێودەوڵەتیی لە وڵاتانی کەنەدا، ئەڵمانیا، ڕووسیا، ئەرمینیا، جەزائیر، عێراق و هەرێمی کوردستان. ئێمە بۆ پێشوازیی و خزمەتی گرووپ و هونەرمەندانی بەشدار، بەرنامەی شایان و گونجاومان ئامادە کردووە.
بادپەروا، وتیشی: خەڵکێکی زۆر لە گشت پارێزگاکانی ئێرانەوە هاتوونەتە مەریوان و دانیشتوانیش بە گەرمیی و خۆشییەوە پێشوازییان لێیان کردووە.
محەممەد مەهدی ئەحمەدی، ڕاوێژکاری باڵای وەزیری فەرهەنگی ئێران لەمبارەوە دەڵێت: پیرۆزبایی دەستپێکی هەژدەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقام، لە هەموو هونەرمەندان و بەشداران دەکەم. سوپاسی دانیشتووانی مەریوان دەکەم بۆ ئەم پێشوزاییە گەرمە. ئەمە نیشانەی ڕەسەنایەتیی فەرهەنگی کوردستانە.
فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان لە ڕۆژانی ۲۶ تا ۲۹ تشرینی یەکەم بەردەوام دەبێت.
