کوردپرێس: بهگوێرهی ڕاگهیهندراوێكی بارهگای بارزانی، لهمیانی كۆبوونهوهیهكی مەسعوود بارزانی لهگهڵ ئیلبروس کوتراشیڤ، باڵیۆزی ڕووسیا لە عێراق باس لە بارودۆخی سیاسیی و گۆڕانگاری و پێشهات و ئاڵنگارییەکان لە عێراق و ناوچەکە کراوه، هەروەها باس لە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و ڕێککەوتنی ئەم دواییەی نێوان هەردوولا لە بارەی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان کرا و درێژەدان و بەردەوامی پێشخستنی ئەم رێککەوتنە بە گرنگ زانرا.
ئاماژه بهوهش كراوه، لە بەشێکی دیکەی ئەم دیدارەدا گفتوگۆ لەبارەی هەڵبژاردنەکانی داهاتوی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و دەرئەنجام و هەنگاوەکانی دوای ئەم پڕۆسەیە و لێکنزیک بوونەوەی لایەنە سیاسییەکانی عێراق کرا.
بهگوێرهی ڕاگهیهندراوهكه، مهسعوود بارزانی وێڕای دەربڕینی پاڵپشتی خۆی بۆ بەڕێوەچونی هەڵبژاردن لە کەشێکی ئازاد و دیموکراسیدا، جەختی لەوە کردەوە، "پێویستە دەرئەنجامەکانی هەڵبژاردن بکرێنە پێوەر بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی فیدڕاڵی بەهێز لەسەر بنەمای دەستووری هەمیشەیی عێراق و بە بەشداری هەموو پێکهاتە و لایەنە سیاسییەکان".
