٢٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١١:٥٩

توركیا هه‌ڵمه‌تێكی فراوانی بۆ بڕینه‌وه‌ی دارستانه‌كانی‌ زاپ و ئاڤاشین دەست پێکردووە

توركیا هه‌ڵمه‌تێكی فراوانی بۆ بڕینه‌وه‌ی دارستانه‌كانی‌ زاپ و ئاڤاشین دەست پێکردووە

ئه‌ندامێكی تیمی كوردستانی عێراقی ڕێكخراوی CPT ئه‌مریكی ڕایده‌گه‌یه‌نێت، له‌ سه‌ره‌تای مانگی ئه‌یلوله‌وه‌ سوپای توركیا ده‌ستی كردووه‌ به‌ هه‌ڵمه‌تێكی فراوانی بڕینه‌وه‌ی دارستانه‌كانی زاپ و ئاڤاشین له‌ سنووری قه‌زای ئامێدی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، كامه‌ران عوسمان، ئه‌ندامی تیمی كوردستانی عێراقی رێكخراوی سی پی تی ئه‌مریكی، له‌ راگه‌یه‌ندراوێكدا وتی، لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە، سوپای تورکیا هەڵمەتێکی فراوانی بڕینەوەی دارستان و پارچە پارچەکردنی دارەکانی کوردستانی لە ناوچەکانی زاپ و ئاڤاشین لە سنووری قەزای ئامێدی دەستپێکردوە.

هێمای بۆ ئه‌وه‌ش كردوه‌، دارەکان بە شۆفڵ و حەفارە دەردەهێندرێن و بە ئامێری بڕەڕی پێشکەوتوو پارچە پارچە دەکرێن و تەواوی دارەکان بە تراکتۆری مەدەنی، دەگوازرێنەوە بۆ ناو تورکیا و بەشێکی بۆ سوتەمەنی سودی لێوەردەگیرێت. بەشە زۆرەکەشی بۆ دروست کردنی کورسی و قەنەفە و کەلوپەلی لە تەختە دروستکراوی ناو ماڵ لەلایەن کارگەکانی تورکیاوە بەکاردەبرێن و دواتر ئەم کەلوپەلانە دەنێردرێنەوە ناو بازاڕەکانی کوردستان و بە دانیشتووانی هەرێمی کوردستان دەفرۆشرێنەوە.

كامه‌ران عوسمان وتووشیه‌تی، پاراستنی سنوور و ژینگە و دارستانەکانی کوردستان لە بەرنامە و پرۆگرامی چ حزبێکی کوردستانی دایە؟ لەبەر شەڕە پەڕۆی هەڵبژاردن و دروشمی ڕەنگاوڕەنگ، کام حزب ئاگای لە وێرانکردنی ژینگەی سەوزی کوردستانە؟

كامه‌ران عوسمان له‌گه‌ڵ راگه‌یه‌ندراوه‌كه‌یدا ڤیدیۆیه‌كیشی بڵاوكردۆته‌وه‌ و له‌باره‌وه‌ وتوویه‌تی، ڤیدیۆكه‌، کاتی گواستنەوەی دارە تاڵانکراوەکانی ناوچەی زاپە بۆ ناو خاکی تورکیا.

News Code 226290

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha