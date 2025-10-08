سەرۆکی ڕەوتی حیکمە لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی کۆ بوویەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانیی عێراق و شاندێکی یاوەری کرد.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەدا ڕایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا "دۆخی گشتیی عێراق و هەرێمی کوردستان، پڕۆسەی سیاسیی وڵات، پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و، دۆخی ناوچەکە تاوتوێ کران".

هەر بەگوێرەی راگەیێندراوی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان هەردوولا جەختیان لە گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراق، بەتایبەت کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، کردەوە. هەروەها دووپاتیان کردەوە کە "تەبایی و هاوکاریی نێوان لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان و پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی وڵات زۆر گرنگە".