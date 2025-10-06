٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١١:٠٨

لاهوور تاڵەبانی بەرپرسانی بەرەی گەل بۆ بەشداری لە هەڵبژادن سەرپشک دەکات

لاهوور تاڵەبانی بەرپرسانی بەرەی گەل بۆ بەشداری لە هەڵبژادن سەرپشک دەکات

سەرۆکی تیمی پارێزەرانی لاهوور تاڵەبانی ئاشکرای کرد لاهوور تاڵەبانی، کەسە نزیکەکانی و بەرپرسانی بەرەی گەلی سەرپشک کردووە لەبەشداری کردن لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بورهان ڕەشید گوڵە، سەرۆکی تیمی پارێزەرانی لاهوور تاڵەبانی، سەرۆکی بەرەی گەل، یەکشەممە ٥ی تشرینی یەکەم ڕایگەیاند: ''لە زیندانی کانی گۆمە لە سلێمانی سەردانی لاهوور تاڵەبانی کردووە و سەرۆکی بەرەی گەل کەسە نزیکەکانی خۆی و بەرپرسانی حزبەکەی سەرپشک کردووە خۆیان بڕیار بدەن بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن یان نا"، کە بڕیارە مانگی داهاتوو بەڕێوەبچێت.

بورهان ڕەشید وتیشی: ''لاهوور تاڵەبانی دۆخی تەندروستیی باشە و سەرقاڵی خوێندنەوەی كتێبە.'' ئاماژەی بەوەشکرە، لەبارەی چارەنووسی بەشێک لە زیندانییەکانەوە، ١١ كه‌س دەستگیرکراو بە پلەبەندی لە ڕۆژانی ڕابردوودا ئازاد کراون، کە چایچی، باخەوان و شۆفێر بوون، کە بێتاوان بوون و هیچ تۆمەتێکیان لەسەر نەبووە".

ئەمە لە کاتێکدایە، لە نیوەشەوی ٢١ لەسەر٢٢ی ئابدا، شەڕی لالەزار لە سلێمانی ڕوویدا کە تێدا بۆ ماوەی سێ کاتژمێر شەڕ لە نێوان چەکدارانی لاهوور تاڵەبانی و هێزە ئەمنییەکان دروست بوو، لە کۆتایدا لاهوور دەستگیر کرا.

News Code 226206

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha