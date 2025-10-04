٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٧

بافڵ تاڵەبانی له‌ ساڵیادی كۆچی دوایی مام جه‌لال؛

ئەمڕۆ لە هەمووکات زیاتر پێویستمان بە گەڕانەوەیە بۆ دروستی مام

سەرۆکی یەکێتیی ڕایگه‌یاند: ئەمڕۆ لە هەموکات زیاتر پێویستیان بە گەڕانەوەیە بۆ دانایی و سیاسەتی راست و دروستی مام جه‌لال.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ جەلال تاڵەبانی له‌ په‌یامێكدا له‌ ساڵیادی كۆچی دوایی مام جه‌لال، نووسیویه‌تی: "هەمیشە ئێمە لە یادی ژیانئاوایی سەرۆک مام جەلال وەک باوک، سەرکردە و ڕابەری نوێخوازی شۆڕش و خەباتی کوردایەتی حیکمەت وەردەگرین و هانمان دەدات کە لەسەر رێبازەکەی لە خزمەتکردنی گەلەکەماندا بێ پشودان بەردەوام بین".

بافڵ تاڵەبانی ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردوه‌: "ئەمڕۆ لە هەمووکات زیاتر پێویستمان بە گەڕانەوەیە بۆ دانایی و سیاسەتی راست و دروستی مام، ئامۆژگارییەکانی پابەندترمان دەکات بۆ کارکردنی پێکەوەیی بۆ پاراستنی مافەکانمان و دابینکردنی ژیانێکی شایستەتر بۆ خەڵکە خۆشەویستەکەمان".

بافڵ جەلال تاڵەبانی ده‌ڵێت، "یەکێتییەکەی مام لەسەر رێگای راستی خەبات و تێکۆشان بەردەوامی بە راپەڕاندنی ئەرکە نیشتمانی و چارەنوسسازەکانی دەدات و خزمەتکردنی کۆمەڵانی خەڵک و پێشڕەوی لە داکۆکیکردن لە مافەکانیان ئەمانەتە و ئامۆژگاریی سەرۆک مام جەلالە و بە بەرپرسیارێتییەوە جێبەجێی دەکەین".

