هێرشی فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران دەگەیێنێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری، لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ رۆژنامەی TheNational ڕایگەیاندووە: عێراق دەرفەتێکی زێڕینی لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی لەسەر پێی خۆی بوەستێت و بەرەو پێشەوە بچێت، پێویستە ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە بۆ بەهێزكردنی سەقامگیرییەکەی.

ناوبراو دەشڵێت: عێراق پێشهاتی فراوان بەخۆیەوە دەبینێت، ئەمساڵ عێراق هەڵبژاردنی نیشتمانی ئەنجام دەدات بۆ هەڵبژاردنی حکوومەتی نوێ.

هۆشیار زێباری پێی وایە: لەڕووی ئابورییەوە عێراق سەرمایەدارانی بیانی بۆ خۆی ڕادەکێشێت، ئەوەش بە پلەی یەکەم بۆ باشتربوونی دۆخی ئەمنی لە سەرتاسەری وڵات و کەمبوونەوەی هێرشە تیرۆریستییەکان و نائارامییەکان دەگەڕێتەوە.

ناوبراو ئاشکراشی کردووە کە عێراق بەم دواییانەدا هانی کۆمپانیا ئەمریکییەکانیشی داوە، بە تایبەتی لە کەرتی نەوتدا، بۆ هاتن و وەبەرهێنان كردن و دەشڵێت: حکوومەتی عێراق نیازى پاکە، هەرچەندە دۆخەکە بە تەواوی سەقامگیر نەبووە.

هۆشیار زێباری ئەوەشی ڕاگەیاندووە: فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان كە وەبەرهێنانەکانی ئەمریکای لە هەرێمی کوردستانی به ئامانجگرت، ڕەنگە زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران بەگەیەنێت، ناوبراو لەمبارەوە درێژەی دا: حکوومەتی عێراق لێکۆڵینەوەی لەم دۆسیەیە کرد، بەڵام کاتێک لێکۆڵینەوەکە تەواو بوو، ناوی تاوانبارانی دەستنیشان نەکرد، ئەوەش بۆ وەبەرهێنەران بێهیواکەرە.

ناوبراو جەخت لەوەش دەکاتەوە: لە هەموو شتێک زیاتر، عێراق پێویستی بە ژینگەیێکی دۆستی وەبەرهێنەر و ئاسایش و دادگا و یاسا و کۆنترۆڵ کردنی کەسانی دەرەوەی یاسا و میلیشیاکان هەیە.