١٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٣:٥٩

هۆشیار زێباری:

هێرشی فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران دەگەیێنێت

هێرشی فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران دەگەیێنێت

هۆشیار زێباری وێڕای ئەوەی جەختی لەوە کردەوە کە عێراق دەرفەتێکی زێڕینی لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی لەسەر پێی خۆی بوەستێت و بەرەو پێشەوە بچێت هۆشداری دا لەوەی کە هێرشی فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران دەگەیێنێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری، لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ رۆژنامەی TheNational ڕایگەیاندووە: عێراق دەرفەتێکی زێڕینی لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی لەسەر پێی خۆی بوەستێت و بەرەو پێشەوە بچێت، پێویستە ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە بۆ بەهێزكردنی سەقامگیرییەکەی.

ناوبراو دەشڵێت: عێراق پێشهاتی فراوان بەخۆیەوە دەبینێت، ئەمساڵ عێراق هەڵبژاردنی نیشتمانی ئەنجام دەدات بۆ هەڵبژاردنی حکوومەتی نوێ.

هۆشیار زێباری پێی وایە: لەڕووی ئابورییەوە عێراق سەرمایەدارانی بیانی بۆ خۆی ڕادەکێشێت، ئەوەش بە پلەی یەکەم بۆ باشتربوونی دۆخی ئەمنی لە سەرتاسەری وڵات و کەمبوونەوەی هێرشە تیرۆریستییەکان و نائارامییەکان دەگەڕێتەوە.

ناوبراو ئاشکراشی کردووە کە عێراق بەم دواییانەدا هانی کۆمپانیا ئەمریکییەکانیشی داوە، بە تایبەتی لە کەرتی نەوتدا، بۆ هاتن و وەبەرهێنان كردن و دەشڵێت: حکوومەتی عێراق نیازى پاکە، هەرچەندە دۆخەکە بە تەواوی سەقامگیر نەبووە.

هۆشیار زێباری ئەوەشی ڕاگەیاندووە: فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان كە وەبەرهێنانەکانی ئەمریکای لە هەرێمی کوردستانی به ئامانجگرت، ڕەنگە زیان بە متمانەی وەبەرهێنەران بەگەیەنێت، ناوبراو لەمبارەوە درێژەی دا: حکوومەتی عێراق لێکۆڵینەوەی لەم دۆسیەیە کرد، بەڵام کاتێک لێکۆڵینەوەکە تەواو بوو، ناوی  تاوانبارانی دەستنیشان نەکرد، ئەوەش بۆ وەبەرهێنەران بێهیواکەرە.

ناوبراو جەخت لەوەش دەکاتەوە: لە هەموو شتێک زیاتر، عێراق پێویستی بە ژینگەیێکی دۆستی وەبەرهێنەر و ئاسایش و دادگا و یاسا و کۆنترۆڵ کردنی کەسانی دەرەوەی یاسا و میلیشیاکان هەیە.

News Code 226079

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha