ڕێبەری باڵای ئێران: پێداویستییە سەرەکییەکانی خەڵک گرینگترین پرسی وڵاتە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتوڵڵا خامنه‌یی ڕێبه‌ری باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران له‌ میانی دیدار له‌گه‌ڵ ئه‌ندامانی دەوڵەتی ئێراندا جه‌ختی له‌ پێویستی ئاماده‌کاری بۆ هه‌ر حاڵه‌تێکی نائاسایی ئه‌گه‌ری کرد و ئاماژه‌ی به‌وه‌دا، "ئه‌گه‌ری هه‌یه‌ مه‌ترسی پێشبینی نه‌کراو سه‌رهه‌ڵبده‌ن".

ڕێبەری باڵای ئێران ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد، چاره‌سه‌رکردنی ئاسته‌نگه‌کان پێویستیان به‌وه‌یه‌ حکوومه‌ت پێشینه‌ بدات به‌ ده‌سته‌به‌رکردنی پێداویستییه‌ سه‌ره‌کییه‌کان و کۆکردنه‌وه‌یان به‌ شێوه‌یه‌کی گونجاو بۆ دڵنیابوون له‌ سه‌قامگیری.

ئایەتوڵڵا خامنه‌یی له‌ وتاره‌کانیدا بۆ کاربەدەستانی دەوڵەت به‌ شێوه‌یه‌کی تایبه‌ت جه‌ختی له‌سه‌ر پێویستی به‌هێزکردنی پشتبه‌ستن به‌خۆبوون و به‌هێزکردنی ناوخۆ له‌ ڕێگه‌ی سیاسه‌ته‌کانی کۆکردنه‌وه‌ و دابین کردنی کاڵای بنه‌ڕه‌تی وه‌ک خۆپارێزییه‌ک له‌ به‌رامبه‌ر قه‌یرانه‌ له‌ناکاوه‌کان یان ته‌نانه‌ت هه‌ر په‌ره‌سه‌ندنێکی سیاسی یان ئه‌منیدا کردەوە.