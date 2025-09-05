حكوومەتی عێراق جورئەت ناکات هێرشبەرانی سەر هەرێم بناسێنێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری، ئه‌ندامی ده‌سته‌ی كارگێڕیی مه‌كته‌بی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان، لە تۆڕی كۆمەڵایەتی (X) پەیامێکی بڵاو کردوە و نووسی: گرووپه‌ چه‌كداره‌كان له‌ناو خاكی عێراق، له‌ مانگی ته‌موزی ئه‌م ساڵدا، ۳۸ جار به‌ درۆن هێرشیان كرده‌ سه‌ر ژماره‌یێک كێڵگه‌ی نه‌وتی و دامه‌زراوه‌كانی ژێرخانی هه‌رێمی كوردستان، هاوكات حكوومه‌تی عێراق وه‌كوو نه‌ریتێكی دووباره‌ لیژنه‌یێكی بۆ به‌دواداچوونی ڕاستییه‌كان پێكهێنا.

ناوبراو دەشڵێت: حكوومه‌تی عێراق و لایه‌نه‌ فه‌رمی و په‌یوه‌ندیداره‌كانی ڕاپۆرتێكیان له‌م باره‌وه‌ ده‌ركردووه‌ و دانیان به‌ هێرشه‌كاندا ناوه‌، بەڵام جورئەتیان نییه‌ تاوانبارانی هێرشه‌كانی سه‌ر هه‌رێمی كوردستان بناسێنن.