۵۴۲ کاندید لە کێبەرکێی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دوور خرانەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عیماد جەمیل ئەندامی تیمی ڕاگەیاندن لە کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند: تائێستا ۵۴۲ کاندید لە کێبڕکێی هەڵبژاردن دوورخراونەتەوە، لەو ژمارەیەش ۲۵۳ کاندیدیان بەهۆی تۆمەتی پەیوەندییان بە حزبی بەعسەوە بێبەش کراون، ۱۰۰ کاندیدی دیکەش بەهۆی نەبوونی پێوەرەکانی کاندیدبوونەوە دوورخراونەتەوە.

عیماد جەمیل ئاماژەی بەوەش دا، چوار کاندید بەهۆی ساختەکردنی بڕوانامەکانیان ‌و ۱۵ کاندیدی دیکەش لەلایەن ئەنجومەنی باڵای دادوەرییەوە دوورخراونەتەوە، زیاتر لە ۱۶۰ کاندیدیش بەهۆکاری جیاواز بە کاندیدی دیکە ئاڵوگۆڕ کراون.

بڕیاروایە ۱۱ی تشرینی دووەمی ئەمساڵ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت، لەچوارچێوەی ڕێکارەکانی پێش لە هەڵبژاردنیش، کۆمسیۆن تائێستا ژمارەیەک کاندیدی بەهۆکاری جیاجیا دوورخستوەتەوە.