کێشە و ئالنگارییەکان لەبەردەم کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان تاوتوێ کران

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، پێشوازیی لە ستیڤن ڤەیگن، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کردووە.
لە دیدارەکەدا، هەردوولا دووپاتیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات کردووەتەوە، بەتایبەتیش ئەوەی پەیوەندی بە هەماهەنگیی ئەمریکا و عێراق هەیە لەبارەی ڕۆڵی کۆمپانیاکانی ئەمریکا کە لە بواری نەوتدا لە عێراق کار دەکەن.
لەگەڵ ئەوەشدا، گفتوگۆیان لەبارەی ئەو کێشە و ئالنگارییانە کردووە کە لەبەردەم کۆمپانیاکانی نەوتە لە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ میکانیزمەکانی چارەکردنی کێشەکان کە دەرفەت دروست دەکات، جارێکی دیکە هەناردەکردنەوەی بەرهەمی نەوتی کێڵگەکانی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکی دەست پێبکاتەوە.
