١٨ ئاب ٢٠٢٥ - ١٤:٤٤

لە کۆبوونەوەی نێوان فوئاد حوسێن و ستیڤن ڤەیگن؛

کێشە و ئالنگارییەکان لەبەردەم کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان تاوتوێ کران

کێشە و ئالنگارییەکان لەبەردەم کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان تاوتوێ کران

فوئاد حوسێن و هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا گفتوگۆیان لەبارەی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان و پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، پێشوازیی لە ستیڤن ڤەیگن، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کردووە.

لە دیدارەکەدا، هەردوولا دووپاتیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات کردووەتەوە، بەتایبەتیش ئەوەی پەیوەندی بە هەماهەنگیی ئەمریکا و عێراق هەیە لەبارەی ڕۆڵی کۆمپانیاکانی ئەمریکا کە لە بواری نەوتدا لە عێراق کار دەکەن.

لەگەڵ ئەوەشدا، گفتوگۆیان لەبارەی ئەو کێشە و ئالنگارییانە کردووە کە لەبەردەم کۆمپانیاکانی نەوتە لە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ میکانیزمەکانی چارەکردنی کێشەکان کە دەرفەت دروست دەکات، جارێکی دیکە هەناردەکردنەوەی بەرهەمی نەوتی کێڵگەکانی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکی دەست پێبکاتەوە.

News Code 225936

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha