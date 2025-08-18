حکوومەتی عێراق پابەندە بە کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حوسێن عەلاوی، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی ڕایگەیاندووە: حکوومەتی عێراق پابەندە بە کارنامە حکوومییەکەیەوە لە ڕێگەی بنیادنانی هێزە چەکدارەکان و کۆتاییهێنان بە ئەرکەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و گواستنەوەی پەیوەندییە ئەمنییەکان لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندیی بەرگریی دوولایەنەی سەقامگیر.

عەلاوی ئاماژەی بەوەش كرد، عێراق لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی گەیشتە ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانان بەپێی ماوەیێکی کاتیی دیاریکراو لە ساڵانی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶.

حوسێن عەلاوی باسی لەوەش كرد، ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە بارەگای شاندەکە لە بەغدا و بنکەی عەین ئەسەد، لە (ئەیلول/۹)ـی ۲۰۲۵ کۆتایی پێدەهێنێت، قۆناغی نوێی هاریکاریی ئەمنی لە بواری ڕاوێژکاریی و بنیادنانی تواناکانی هێزە ئەمنییەکانی عێراق، دەستپێدەکات.

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، ئەمە دیدگای حکوومەتە بۆ دروست کردنی پەیوەندییێکی بەردەوام کە هەموو بوارەکان بگرێتەوە. هەروەها قۆناغی کۆتاییهێنان بە ئەرکەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق، لە مانگی (ئەیلول/۹)ـی ۲۰۲۶ـدا تەواو دەبێت.