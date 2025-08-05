٥ ئاب ٢٠٢٥ - ١٢:٤٥

ڕاوێژکاری سوودانی:

ئەنجامدەرانی هێرشە درۆنییەکانی سەر هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکرێن

ڕاوێژکاری ئەمنیی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: ''لێکۆڵینەوەکان لەبارەی هێرشە درۆنییەکانی سەر هەرێم بەردەوامن و دوای تەواوبونییان ئەنجامەکەی بۆ ڕای گشتی بڵاو دەکرێتەوە".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خالید یەعقوبی، راوێژکاری محەمەد شیاع سوودانی، بۆ کاروباری ئەمنی، دەڵێت: ''هەماهەنگی تەواو لەنێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەند هەیە، بۆ گەیشتن بە ئەنجامدەرانی هێرشە درۆنییەکان".

ناوبراو باسی لەوەش کرد، بەدڵنیاییەوە ئەو پێشێلکارییانە قبووڵکراو نین، دەوڵەتیش هەموو ڕێوشوێنێکی یەکلاکەرەوە دەگرێتەبەر، بۆ ڕێگری کردن لە دوبارەبوونەوەی ئەو جۆرە ڕووداوانە.

خالید یەعقوبی جەختیشی لەوە کردەوە، دەوڵەت پێداگرە لەم پرسانەدا، ناکرێت ڕێگەی پێبدات، ئەوپەڕی تواناکانی خۆی بەکاردەهێنێت بۆ رێگری کردن لە دووبارەبوونەوەیان.

