شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە؛ لە ژێر سێبەری قەیرانی ئابووری و داهاتوویەکی نادیار

کوردپرێس: لێرەدا پوختەی خاڵە سەرەکییەکانی ڕاپۆرتەکە دەخەینە ڕوو

١. دۆخی ئەمنی

سەرەڕای وەستانی شەڕ، دۆخەکە هێشتا ناسەقامگیرە. هێزەکانی حکوومەت بە تەواوی جێگیر بوون، بازگەی زۆریان داناوە و پشکنینی ورد ئەنجام دەدەن. نیگەرانییەکی زۆر لەبارەی دەستگیرکردنی خەڵک (تەنانەت ئەوانەی پێشتر پەیوەندییان بە "ئاسایش"ەوە نەبووە) هەیە. هەروەها ترس لە سەرهەڵدانی توندوتیژیی مەزهەبی و دژایەتیکردنی کەمینەکان لە ئارادایە، بەتایبەتی کە هیچ هێزێکی کوردی (SDF/ئاسایش) بۆ پاراستنیان نەماوە.

٢. ژێرخان و زیانەکان

بەهۆی بۆردومانەکانەوە، زۆرێک لە خانوو و ژێرخانەکان (وەک نەخۆشخانەی خالید فەجر) زیانی گەورەیان بەرکەوتووە. هیچ پلانێکی ڕێکخراو بۆ ئاوەدانکردنەوە نییە و تەنها هەوڵی خۆجێیی بۆ پاککردنەوەی پاشماوەکان دەبینرێت. کێشەی کارەبا و ئاو بەردەوامە و نرخەکانیش بەراورد بە سەردەمی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر چەند هێندە بەرز بوونەتەوە.

٣. دۆخی ئابووری

ئابووریی ناوچەکە بەتەواوی پاشەکشەی کردووە. لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی دەزگاکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، خەڵکێکی زۆر بێکار بوون. نرخی خۆراک و سووتەمەنی زۆر بەرز بووەتەوە و هێزی کڕینی هاووڵاتییان بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە.

٤. ئاوارەکان

بەهۆی شەڕی کانوونی دووەمەوە، نزیکەی ١٤٨ هەزار کەس ئاوارە بوون. سەرەڕای دەستپێکردنی گەڕانەوەی بەشێکیان، بەڵام بەهۆی وێرانبوونی ماڵەکان و ترسی ئەمنی و قەیرانی ئابوورییەوە، پرۆسەی گەڕانەوە زۆر هێواشە. هەندێک لەوانەش کە گەڕاونەتەوە بۆ عەفرین، تووشی کێشەی داگیرکردنی ماڵەکانیان لەلایەن خەڵکی دیکەوە بوونەتەوە.

٥. دەستگیرکراوان و قوربانییان

ژمارەی ڕاستەقینەی قوربانییان نادیارە (بەراورد دەکرێت لەنێوان ٢٤ بۆ ٤٥ کەس بن). هەروەها زیاتر لە ٣٠٠ کەس لە کاتی شەڕدا دەستگیر کراون. هەرچەندە لە مانگی شوباتدا بەشێک لە زیندانییەکان ئازاد کران، بەڵام هێشتا چارەنووسی بەشێکی زۆریان نادیارە و ئەمەش نیگەرانییەکی گەورەی بۆ بنەماڵەکانیان دروست کردووە.

کۆتایی:

بە کورتی، دۆخی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە لە قۆناغی شەڕەوە گوازراوەتەوە بۆ قۆناغێکی قەیراناوی نوێ. ئایندەی ئەم ناوچانە بە تەواوی بەستراوەتەوە بەوەی ئاخۆ حکوومەتی دیمەشق دەتوانێت متمانەی خەڵک بەدەست بهێنێتەوە، ئاسایش دابین بکات و قەیرانە ئابوورییە سەختەکان چارەسەر بکات، یان نا.