کۆتایی بە کارەکانی پەرلەمانی ئێستای عێراق هێنرا

کوردپرێس: بەگوێرەی بڕیارێكی دادگای فیدڕاڵی كە واژۆی دادوەر مونزیر ئیبراهیم، سەرۆکی دادگاكەی لەسەرە و تێیدا هاتووە، ڕۆژی هەڵبژاردنی گشتی بۆ ئەنجومەنی نوێی نوێنەران ئاماژەیە بۆ کۆتایی هاتنی خولی پێشوی ئەنجومەنەكە و دەسەڵاتی بۆ دەرکردنی یاسا و چاودێریكردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن. چوونكە دەنگدەر ئەوی بۆ ئەركێك و ماوەیەكی دیاریكراو هەڵدەبژێرێت.

ئاماژەی بەوەش كرد، دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنی وەزیران لە دەسەڵاتی تەواوەوە دەگۆڕدرێن بۆ دەسەڵاتی سنوردار (كاربەڕێكەر) لە بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانەدا. دەسەڵاتی واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بەستنی گرێبەست کە کاریگەری سیاسی و ئابوری و کۆمەڵایەتییان لەسەر وڵات هەبێت، پێشنیارکردنی ڕەشنوسی یاساکان، دەستەبەرکردنی قەرز، دانان یان دەرکردنی تاکەکان لە پۆستە باڵاکانی حکومەت یان داڕشتنەوەی وەزارەت و وەزارەتەکان، نیە.

بەگوێرەی بڕیارەكەی دادگای فیدڕاڵی، سەرۆکی کۆمار وەک یەکێک لە دو لقەكەی دەسەڵاتی جێبەجێکردن، بەردەوام دەبێت لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانی. هەروەها بڕیارەکەی دادگا بە کۆی دەنگ دەرچوە و کۆتایی و پابەندکەرە بۆ هەمو دەسەڵاتداران.