نەتەوە یەکگرتووەکان پیرۆزبایی لە عێراق دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ماڵپەڕی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە: ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس پیرۆزبایی لە خەڵکی عێراق کردوە بەبۆنەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، هەروەها پیرۆزبایی لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کردوە بۆ هەوڵەکانی بۆ دڵنیابوون لە ئامادەکاری و بەڕێوەبردنی کاریگەرانەی هەڵبژاردنەکان.

لە بەیاننامەکەدا سکرتێری گشتی پێشوازی لە "بەڕێوەبردنی گشتیی ئاشتیانە و ڕێک و پێکی هەڵبژاردنەکان" کردوە، "متمانەی خۆی دەربڕی کە لایەنە سیاسییە پەیوەندیدارەکان گیانی ئاشتی و ڕێزگرتن لە پڕۆسەی هەڵبژاردن دەپارێزن تا ئەوکاتەی ئەنجامەکان ڕادەگەیەنرێت".

گۆتێرێس هه‌روه‌ها جەختی لە "گرنگیی پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەت کردەوە کە ئاشتیانە و لە کاتی خۆیدا بێت، كه‌ ئەوەش گوزارشت لە ئیرادەی خەڵکی عێراق دەکات و خواستەکانیان بۆ سەقامگیری و گەشەپێدان بەدی دەکات".

ئەمینداری گشتی دووپاتی لە پابەندبوونی نەتەوەیەکگرتووەکان کرده‌وه‌ بۆ پاڵپشتی کردنی عێراق لە گەشتەکەی بەرەو چەسپاندنی دەستکەوتە دیموکراسیەکان و بەدیهێنانی خواستەکانی هەموو عێراقییەکان بۆ ئایندەیەکی ئارام و خۆشگوزەران.

ئاماژە بەوەش کراوە، لە کاتێکدا کە نوێنەرایەتی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاوکاری عێراق (یونامی) لە کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی نزیک دەبێتەوە، ئەمینداری گشتی پێزانینی خۆیشی بۆ هاوبەشی درێژخایەنی نوێنەرایەتییەکە لەگەڵ دامەزراوەکانی هەڵبژاردنی عێراق و کۆتایی هاتنی زیاتر لە دوو دەیە هاوکارییە هەڵبژاردنەکانی یونامی دەربڕی.