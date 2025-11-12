رێژەی بەشدار له هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێران گەیشتە ۵۵ لەسەد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای گەیشتنی ئەنجامی رێژەی ۹۹.۷%ی وێستگەكانی دەنگدانی گشتیی، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند: لە كۆی (۲۰.۶۳.۷۳۳)ی دەنگدەر، ژمارەی ئەوانەی دەنگیانداوە گەیشتوەتە (۱۰.۸۹۸.۳۲۷) دەنگدەر، بەمەش رێژەی بەشداری گەیشتوەتە (۵۴%).

ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتدا گەیشتوەتە (۸۲.۵%).

بەگشتی بە دەنگدانی تایبەت و گشتییەوە لەكۆی (۲۱.۴۰۴.۲۹۱) دەنگدەر، (۱۲.۰۰۳.۱۴۳) دەنگدەر دەنگیانداوەو بەمەش ئاستی بەشداری گشتیی (۵۵%)ی تێپەڕاندووە.