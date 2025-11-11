وەک ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە و خەڵکی هەڵەبجە، پێویستمان بە نوێنەری داکۆکیکارە لە بەغد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پارێزگاری هەڵەبجە جەختی لەوە کردەوە، ئەم هەڵبژاردنە بۆ پارێزگای هەڵەبجە دوو هێندە و سێ هێندەی ناوچەکانی دیکە گرنگە، "ئەگەر بۆ کوردستان جارێک گرنگ بێت، بۆ هەڵەبجە دوو جار و سێ جار گرنگترە".

ناوبراو هۆکارەکەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە هەڵەبجە وەک نۆزدەیەمین پارێزگای عێراق، دوای ئەم هەڵبژاردنە راستەوخۆ دەست دەکات بە وەرگرتنی مافە دارایی و کارگێڕییەکانی، بۆیە پێویستی بە نوێنەری بەهێز و داکۆکیکارە لە بەغدا.

نوخشە ناسیح داوای لە سەرجەم دانیشتووانی پارێزگای هەڵەبجە کرد، بە زووترین کات بچن بۆ دەنگدان، "ئێمە وەک ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە و خەڵکی هەڵەبجە، پێویستمان بە نوێنەری داکۆکیکارە لە بەغدا."

هەڵەبجە لەم هەڵبژاردنەدا لەگەڵ سلێمانی یەک بازنەی هەڵبژاردن پێکدەهێنێت. پێشتر هەوڵدراوە هەڵەبجە ببێتە بازنەیەکی سەربەخۆ، بەڵام بەهۆی دواکەوتنی رێکارەکانی بوون بە پارێزگا لەسەر ئاستی فیدراڵی، ئەم هەنگاوە بۆ ئەم هەڵبژاردنە سەری نەگرت.