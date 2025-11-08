٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٢:٠٤

فوئاد حوسێن:

ئەمریكا بەشداری كردنی شەش گرووپ لە حكوومەتی داهاتووی عێراقدا قەدەغە دەکا

وەزیری دەرەوەی عێراق ئاشكرای دەكات، ئەمریكا بڕیاری دەركردووە شەش گرووپی چەكدار كە بە تیرۆرست ڕیزبەندی كردوون، قەدەغەیە بەشداری حكوومەتی داهاتووی عێراق بكەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "الحدث" ڕایگەیاندووە: لەپێناو زامن كردنی  پەیوەندییەكی دیپلۆماسی سەرکەوتووی عێراق لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، پێویستە ئەم بابەتە لەبەرچاو بگیرێت، بۆ ئەوەی بتوانرێت بە ئاسانی مامەڵە  لەگەڵ وڵاتان بکرێت.

لە درێژەدا وەزیری دەرەوەی عێراق هیوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەردی لە عێراق خواست و ڕایگەیاند گرینگە کە ڕێگری لە ساختەکاری بکرێت.

حوسێن لە درێژەدا جەختی کردەوە پەرلەمانی دابێ دەبێت یاسایەک بۆ چاودێری کردنی داهاتەکانی حکوومەت لە کاتی هەڵبژاردندا پەسەند بکات.

