ئەمریكا بەشداری كردنی شەش گرووپ لە حكوومەتی داهاتووی عێراقدا قەدەغە دەکا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "الحدث" ڕایگەیاندووە: لەپێناو زامن كردنی پەیوەندییەكی دیپلۆماسی سەرکەوتووی عێراق لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، پێویستە ئەم بابەتە لەبەرچاو بگیرێت، بۆ ئەوەی بتوانرێت بە ئاسانی مامەڵە لەگەڵ وڵاتان بکرێت.

لە درێژەدا وەزیری دەرەوەی عێراق هیوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەردی لە عێراق خواست و ڕایگەیاند گرینگە کە ڕێگری لە ساختەکاری بکرێت.

حوسێن لە درێژەدا جەختی کردەوە پەرلەمانی دابێ دەبێت یاسایەک بۆ چاودێری کردنی داهاتەکانی حکوومەت لە کاتی هەڵبژاردندا پەسەند بکات.