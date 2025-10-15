سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ‌: دەسەڵات لە شاسوار عەبدولواحید تۆقیوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ‌ لە پەرلەمانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە سنووردار کردنی سەرۆکی حزبەکەی کرد و دەڵێت: تەلەفونیان لێ قەدەغەکردووە و سنوورداریان کردووە بۆ ۱۵ خولەک لەکاتێکدا هەموو زیندانیەک بۆی هەیە لە ۷ی بەیانی تا ۱۰شەو قسەبکات.

ناوبراو وتیشی: دەسەڵات بێ‌ ئەقڵە ئەگەر پێیوابێت بەمە رێگە لە پەیامەکانی دەگرن.

سروە عەبدولواحید ڕاشیگەیاند: دەمەوێت ئەوە بەدەسەڵات بلێم کاک شاسوار دە پەیامی گرنگی ئامادەیە بۆ هەموو چین و توێژە جیاوازەکان و تەنانەت پەیامی ڕۆژی پێش کۆتایهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردنیشی ئامادەیە.

ناوبراو ئەو پرسیارشی ئاراستە دەسەڵات کرد و وتی: ئەگەر دۆسیەی شاسوار عەبدولواحید یاساییە و سیاسی نییە بۆچی رێگە دەگرن لەوەی پەیامی هەبێت؟