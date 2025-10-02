ڕەنگە عێراق نەتوانێت بۆ ماوەی ۱۲۰ خولەکيش بەرگری لە خۆی بکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی ساعدی، ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق، لە دیدارێکدا لەگەڵ کەناڵ چوار ڕایگەیاند، لێدوان و قسەکانی موقتەدا سەدر، ڕێبەری رەوتی سەدر، زۆر تەواوە و عێراق نەک ناتوانێت بۆ ماوەی ۱۲ کاتژمێر بەرگری بکات بەرامبەر بە هەر هێرشێک بکرێتە سەری، بەڵکوو رەنگە نەتوانێت بۆ ماوەی ۱۲۰ خولەکيش بەرگری بکات.

باسی لەوەشکرد، سوپای عێراق لەڕووی وشکانییەوە زۆر بەهێزە، بەڵام عێراق ئاسمانی خۆی لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدا نییە و کەموکوڕی و پۆشایی هەیە لە سیستمی بەرگری ئاسمانى و چەکی ئاسمانی عێراق سیستمێکی سیاسییە، پێش ئەوەی سەربازی و ئەمنی بێت.

بەپێی وتەی ئەو پەرلەمانتارە عێراقییە، فڕۆکەی ئێف ۱۶، کە عێراق هاوردەی کردووە، کەموکوڕی زۆری تێدایە و ئەگەر فڕۆکەیەکی ئەمریکای لەگەڵدا نەبێت و ئامانجەکەی بۆ دەستنیشان نەکات، فڕۆکەوانە عێراقییەکە هەرگیز ناتوانێت ئامانجەکە بپێکێت و بەبێ‌ هاوکاری فڕۆکەکانی ئەمریکا، فڕۆکەی ئێف ۱۶ی عێراق تەنها پارچە ئاسنێکە و هیچی تر.

ڕۆژی دووشەممە ۲۹ی ئەیلولی ۲۰۲۵، موقتەدا سەدر، سەرۆکی رەوتی نیشتمانیی شیعە رایگەیاند، "عێراق توانای ئەوەی نییە بۆ ماوەی تەنها ۱۲ کاتژمێر خۆی بەرامبەر هەرچ هێرشێک بگرێت کە بکرێتە سەری و هەرەس دەهێنێت".