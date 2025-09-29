وەزیری ناوخۆی هەرێم: لە داهاتوویەکی نزیکدا درۆن بۆ کوژاندنەوەی ئاگر بەکاردەهێنین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی ناوخۆ لە هەولێر، بە ئامادەبوونی مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکوومی، پڕۆژەی رێبەری سەلامەتی راگەیاند.

رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە رێوڕەسمەکەدا گوتارێکی پێشکێش کرد رایگەیاند: ''هەوڵی جدیمان داوە بۆ ئەوەی توانای دامەزراوەکانمان هاوشانی بنەما جیهانییەکانی کارکردن بەرز بکەینەوە و بە لێهاتوویی نوێ و کەرەستەی سەردەمیانە توانادار بکرێن".

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بە تواناکانی بەرگریی شارستانی کرد و گوتی: ''ئەمڕۆ لە قۆناخی زێڕینی ئامادەییداین بۆ وەڵامدانەوە و باشترین جۆرەکانی ئۆتۆمبێل و ئامێرەکانی ئاگرکوژێنەوە بە قەبارەی گەورە و بچووک بەردەستی تیمەکانی بەرگریی شارستانین، رۆژانە بۆ پاراستنی ژیانی خەڵک بەکاردەهێنرێن".

وەزیری ناوخۆ ئەوەشی خستەڕوو، توانای بەرگریی شارستانی ساڵ لەدوای ساڵ بەرز دەبێتەوە، ''بەردەوام سوودمان لە دەرفەتەکانی راهێنان لە هەموو جیهان وەرگرتووە. لە داهاتوویەکی نزیکیشدا دەبینین کە لە کوردستان، تەکنەلۆژیا و درۆنی پێشکەوتوو لە کۆنترۆڵکردنی ئاگردا بەکاردەهێنرێت".

لیژنەیەکی باڵا لە وەزارەتی ناوخۆ سەرپەرشتیی کۆدەکانی رێبەری سەلامەتی دەکات کە ۰۵-۰۱-۲۰۲۱ بە فەرمانێکی وەزاری پێکهێندرا. رێبەر ئەحمەد دەڵێت، ''ئەرکی ئامادەکردن و نووسینی رێبەر و کۆدەکانی سەلامەتییان لەئەستۆ گرتووە، تاوەکوو ژێرخانی کوردستان بە پتەوی بونیات بنرێتەوە".

وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا دوای چوار ساڵ لە پێکهێنانی لیژنە وەزارییەکە، ''هەرێمی کوردستان بۆ یەکەم جار دەبێتە خاوەنی کۆد و ستانداردی تایبەت بە خۆی لە بواری سەلامەتییەوە، کە لەلایەن حکومەتەوە دەدرێتە خاوەنکار و وەزارەتەکان و، دەبنە دەستووری بونیاتنانی باڵەخانە و شوێنەکانی نیشتەجێبوون، وێستگەکانی سووتەمەنی، گازی شل و گواستنەوەی مادە مەترسیدارەکان".

رێبەر ئەحمەد داوا لە وەبەرهێنەران، خاوەنکاران و خاوەن پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون دەکات کە پابەندی کۆدەکانی رێبەری سەلامەت بن، ''چونکە جێبەجێکردنیان، ئەگەری روودانی کارەساتی گەورە کەم دەکاتەوە".