٢٢ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١١:٣٨

نووری مالیکی:

هەڵبژاردن لەوادەی خۆیدا بەڕێوە نەچێت مەترسی گەورە ڕوو دەدەات

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند، مەترسی گەورە ڕوودەدات ئەگەر هەڵبژاردن لەوادەی خۆیدا بەڕێوەنەچێت و پێویستە هەموان درک بەو مەترسییە گەورەیە بکەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووری مالیکی، لە وتارێکدا لە کۆنفرانسی "گەنجان و هەڵبژاردن" ڕایگەیاند: ئەوان و هەندێک لە هێزە سیسایەکان بەتوندی پێداگربوون لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا. ئەگەر هەڵبژاردن لە وادەی خۆیدا ئەنجام نەدرێت، مەترسی گەورە ڕوودەدات و پێویستە هەموان درک بەو مەترسییە بکەن.

ئاماژەی بەوەش کرد، سندووقەکانی دەنگدان دەرگا بەڕووی دیکتاتۆرییەت و ڕەگەزپەرستی و تائیفەگەری و پەراوێزخستندا دادەخات، دەنگی دەنگدەرانیش دیاری دەکات حکوومەتی ئێستا دەمێنێتەوە یان دەگۆڕدرێت.

مالیکی باسی لەوەش کرد، هەڵبژاردن ئەو دەروازەیەیە کە حکوومەت و پەرلەمان لە ڕێگەیەوە پێکدەهێنرێت، بۆ ئەوەی پرۆسەیەکی سیاسی سەرکەوتو و دەوڵەتێکی پێشکەوتو بنیات بنێت. هیچ شتێکیش لە دەستوردا نییە بەناوی حکومەتی باری نائاسایی یان کاربەڕێکەر.

ناوبراو دەشڵێت، "گەنجان بەردی بناغەی پڕۆسەی هەڵبژاردن و نوێبوونەوە و گەشەسەندنن. هەڵبژاردن یەکێکە لە میکانیزمەکانی نوێبوونەوە، دیموکراسی و پرۆسەی سیاسیش بەبێ هەڵبژاردن بێمانایە".

